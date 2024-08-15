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Росіяни активно будують фортифікації біля кордону з Чернігівською, Сумською та Харківською областями, - Держприкордонслужба

Фортифікаційні споруди

Російські загарбники посилили зведення фортифікаційних споруд поблизу українського кордону, зокрема в районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Росія більш активно зводить і зводила фортифікаційні споруди поряд нашого кордону. По кордону з Білоруссю також могли проглядатися окремі дії інженерного облаштування, але знову ж таки, більш активна тут Росія, як у напрямку Чернігівської, Сумської, Харківської областей", - зазначив речник.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5943) кордон (4754) росія (64984) Демченко Андрій (342)


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Топ коментарі
+7
Як показала практика, без достатнього насичення військами ці споруди долаються за лічені години.
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15.08.2024 12:00
+6
И что мы даем и спокойно строить сооружения?
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15.08.2024 12:11
+5
Росіяни активно будують фортифікації
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15.08.2024 12:08
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Як показала практика, без достатнього насичення військами ці споруди долаються за лічені години.
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15.08.2024 12:00 Відповісти
Де саме вони подолались за лічені години, якщо були вириті так як потрібно а не там де легше копати будівельникам?
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15.08.2024 12:42 Відповісти
Та ні, Бутусов анонсував екскурсію їх укріпрайоном, аби повчити наших, як фортифікації будувати треба.
Але напхали туди ахмат-чаю вперемішку зі шмаркачами, от і результат.
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15.08.2024 13:20 Відповісти
так хєрачьте
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15.08.2024 12:00 Відповісти
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15.08.2024 12:03 Відповісти
схаменулася киця що всрата гузниця 😁
як какже моя мамо
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15.08.2024 12:05 Відповісти
А чого не асфальти?
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15.08.2024 12:06 Відповісти
Дійсно тупі орки не розуміють що краще дороги ремонтувати в напрямку України та квіти в парках садити
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15.08.2024 12:43 Відповісти
Росіяни активно будують фортифікації
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15.08.2024 12:08 Відповісти
И что мы даем и спокойно строить сооружения?
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15.08.2024 12:11 Відповісти
Дивні дії. Чому не хаби, дороги, розміновування, зняття прапорів, та відвід військ?
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15.08.2024 12:25 Відповісти
Ми можемо час від часу вражати працюючу техніку. Ну от щоб їм життя медом не здавалось. І хай будують на власній території! Будують і розкрадають. Розтягуюють і розтранжирюють власний бюджет. Ми зацікавлені в повній ізоляції ********** і вітаємо всі їх зусилля в цьому напрямку.
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15.08.2024 12:43 Відповісти
Война с ордой. Сергей Ауслендер:
В Орде определились с общим вектором пропаганды. Велено напирать на патриотический подъем. Первейший, кстати, признак, что дела идут херово. Мол, вся страна в едином порыве, люди идут в (вписать нужное), помогают, укронацистам конец, хотя чаще употребляют другой синоним.

Я написал нескольким знакомым оттуда. Один во Владивостоке, один в Новосибирске, один в Москве. Дескать, как у вас там с патриотическим подъемом, стоишь уже в очередь в военкомат? Ответом было радостное ржание, ага, сейчас вот только завтрак доем и побегу записываться. В целом же, ответ свелся примерно к такому: Да *****, от слова «совсем», что там в Курской губернии происходит, да и в Белгородской тоже не сильно интересно, а Брянская вообще - до одного места. Сами кашу заварили, сами пусть и разгребают. Лишь бы нас не трогали.

Такой вот подъем патриотизма. Но если почитать всякие официальные медиа и паблики пропагандонов, которые подальше от фронта и поближе к кассе - там да, вставай, страна огромная.
https://t.me/voinasordoy/3094
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15.08.2024 12:51 Відповісти
вони 1х почали будувати ще в к1нц1 2022 року на очах у прикордонник1в . з залученням тяжко1 техн1ки . стар1 звязки контробандистыв вир1шили це питанння . ви нас не трогайте 1 це саме головне
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15.08.2024 14:33 Відповісти
Дуже дивна поведінка так використовувати час.
Я думав, що вони дороги ремонтують, квітами клумби засуджують.
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15.08.2024 16:08 Відповісти
 
 