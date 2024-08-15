Росіяни активно будують фортифікації біля кордону з Чернігівською, Сумською та Харківською областями, - Держприкордонслужба

Російські загарбники посилили зведення фортифікаційних споруд поблизу українського кордону, зокрема в районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Росія більш активно зводить і зводила фортифікаційні споруди поряд нашого кордону. По кордону з Білоруссю також могли проглядатися окремі дії інженерного облаштування, але знову ж таки, більш активна тут Росія, як у напрямку Чернігівської, Сумської, Харківської областей", - зазначив речник.

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