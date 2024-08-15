Росіяни активно будують фортифікації біля кордону з Чернігівською, Сумською та Харківською областями, - Держприкордонслужба
Російські загарбники посилили зведення фортифікаційних споруд поблизу українського кордону, зокрема в районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Росія більш активно зводить і зводила фортифікаційні споруди поряд нашого кордону. По кордону з Білоруссю також могли проглядатися окремі дії інженерного облаштування, але знову ж таки, більш активна тут Росія, як у напрямку Чернігівської, Сумської, Харківської областей", - зазначив речник.
Топ коментарі
+7 Деніс Войцеховський
показати весь коментар15.08.2024 12:00
+6 ALEX SUROVV #593022
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+5 Алекс Скела
показати весь коментар15.08.2024 12:08
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Але напхали туди ахмат-чаю вперемішку зі шмаркачами, от і результат.
як какже моя мамо
В Орде определились с общим вектором пропаганды. Велено напирать на патриотический подъем. Первейший, кстати, признак, что дела идут херово. Мол, вся страна в едином порыве, люди идут в (вписать нужное), помогают, укронацистам конец, хотя чаще употребляют другой синоним.
Я написал нескольким знакомым оттуда. Один во Владивостоке, один в Новосибирске, один в Москве. Дескать, как у вас там с патриотическим подъемом, стоишь уже в очередь в военкомат? Ответом было радостное ржание, ага, сейчас вот только завтрак доем и побегу записываться. В целом же, ответ свелся примерно к такому: Да *****, от слова «совсем», что там в Курской губернии происходит, да и в Белгородской тоже не сильно интересно, а Брянская вообще - до одного места. Сами кашу заварили, сами пусть и разгребают. Лишь бы нас не трогали.
Такой вот подъем патриотизма. Но если почитать всякие официальные медиа и паблики пропагандонов, которые подальше от фронта и поближе к кассе - там да, вставай, страна огромная.
https://t.me/voinasordoy/3094
Я думав, що вони дороги ремонтують, квітами клумби засуджують.