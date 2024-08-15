Литва запрещает въезд всем зарегистрированным в Беларуси легковым автомобилям
С 16 августа Литва запретила въезд всех легковых авто, которые зарегистрированы в Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.
Отмечается, что запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя.
В то же время введенное ограничение на въезд легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Беларуси, не распространялось на авто, которые не предназначены для продажи, а также на авто, принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действительную визу или вид на временное/постоянное проживание в странах ЕС.
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віктор федорович #394174
показать весь комментарий15.08.2024 12:16 Ответить Мне нравится 2
Pan Kotskyi
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U A #508723
показать весь комментарий15.08.2024 14:01 Ответить Мне нравится 0
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