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Литва запрещает въезд всем зарегистрированным в Беларуси легковым автомобилям

Литва заборонила в’їзд усіх легкових авто, які зареєстровано у Білорусі

С 16 августа Литва запретила въезд всех легковых авто, которые зарегистрированы в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.

Отмечается, что запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя.

В то же время введенное ограничение на въезд легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Беларуси, не распространялось на авто, которые не предназначены для продажи, а также на авто, принадлежащие гражданам Беларуси, имеющим действительную визу или вид на временное/постоянное проживание в странах ЕС.

Читайте: Ситуация на границе с Беларусью не изменилась, нестандартных ситуаций не фиксировалось, - Госпогранслужба

Автор: 

Беларусь (7888) Литва (2446)


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