Литва забороняє в’їзд усім зареєстрованим у Білорусі легковикам

Із 16 серпня Литва заборонила в'їзд всіх легкових авто, які зареєстровано у Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.

Зазначається, що заборона поширюється на легкові автомобілі незалежно від громадянства власника чи водія.

Водночас запроваджене обмеження на в'їзд легкових транспортних засобів, зареєстрованих на території Білорусі, не поширювалося на авто, які не призначені для продажу, а також на авто, які належать громадянам Білорусі, що мають дійсну візу або посвідку на тимчасове/постійне проживання в країнах ЄС.

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