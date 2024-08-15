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Новини
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Литва забороняє в’їзд усім зареєстрованим у Білорусі легковикам

Литва заборонила в’їзд усіх легкових авто, які зареєстровано у Білорусі

Із 16 серпня Литва заборонила в'їзд всіх легкових авто, які зареєстровано у Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.

Зазначається, що заборона поширюється на легкові автомобілі незалежно від громадянства власника чи водія.

Водночас запроваджене обмеження на в'їзд легкових транспортних засобів, зареєстрованих на території Білорусі, не поширювалося на авто, які не призначені для продажу, а також на авто, які належать громадянам Білорусі, що мають дійсну візу або посвідку на тимчасове/постійне проживання в країнах ЄС.

Читайте: Ситуація на кордоні з Білоруссю не змінилась, нестандартних ситуацій не фіксувалось, - Держприкордонслужба

Автор: 

Білорусь (7925) Литва (2382)


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У Чорноморсько Балтійську Конфедерацію росія встромила клин у вигляді білорусіі.
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15.08.2024 12:16 Відповісти
Надзвичайно важлива інформація для громадян України, які мають авто, зареєстроване в БРРФ.
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15.08.2024 12:35 Відповісти
бульбафобія
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15.08.2024 14:01 Відповісти
 
 