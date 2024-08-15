РФ осудила гражданку США, задонатившую в благотворительный фонд для Украины
В России Ксению Карелину, которая имеет двойное российско-американское гражданство, приговорили к 12 годам заключения за "государственную измену" из-за пожертвования в размере 52 доллара, которое она сделала благотворительной организации, помогающей Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Свердловский областной суд огласил приговор в четверг, 15 августа. Прокуроры запросили для нее 15 лет заключения.
В частности, ее обвинили в "государственной измене" из-за того, что она сделала небольшой донат в 51,8 доллара на счет фонда Razom for Ukraine, который собирает деньги на гуманитарную помощь украинцам.
Ксения Карелина родилась в России, но после иммиграции в США более десяти лет назад начала новую жизнь в Лос-Анджелесе, где работала косметологом.
ФСБ России задержала Карелину в январе 2024 года, когда она навещала своих родителей и младшую сестру в Екатеринбурге.
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Она навещала родителей и сестру. А чекисты ведут охоту на граждан ГП.
Вероятно ей сплели статью, чтобы посадить в "обменный фонд" для освобождения агентов ГРУ/СВР/ФСБ, провалившихся на территориях ГП (главного противника). Так чекисты РФ называют сейчас ФРГ, США, Польшу и другие.
Навіть ватники що топили за Крим зараз їздити бояться.
потім виміняє на вбивць та шпіонів.
дебільні лєвацькі рожеві поні продовжують їхати на болота.
18:51, 2 августа 2024
Источник: Meduza