РФ осудила гражданку США, задонатившую в благотворительный фонд для Украины

В России Ксению Карелину, которая имеет двойное российско-американское гражданство, приговорили к 12 годам заключения за "государственную измену" из-за пожертвования в размере 52 доллара, которое она сделала благотворительной организации, помогающей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Свердловский областной суд огласил приговор в четверг, 15 августа. Прокуроры запросили для нее 15 лет заключения.

В частности, ее обвинили в "государственной измене" из-за того, что она сделала небольшой донат в 51,8 доллара на счет фонда Razom for Ukraine, который собирает деньги на гуманитарную помощь украинцам.

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Ксения Карелина родилась в России, но после иммиграции в США более десяти лет назад начала новую жизнь в Лос-Анджелесе, где работала косметологом.

ФСБ России задержала Карелину в январе 2024 года, когда она навещала своих родителей и младшую сестру в Екатеринбурге.

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