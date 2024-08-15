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РФ осудила гражданку США, задонатившую в благотворительный фонд для Украины

У Росії до 12 років позбавлення волі засудили громадянку США Ксенію Кареліну за пожертву Україні

В России Ксению Карелину, которая имеет двойное российско-американское гражданство, приговорили к 12 годам заключения за "государственную измену" из-за пожертвования в размере 52 доллара, которое она сделала благотворительной организации, помогающей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Свердловский областной суд огласил приговор в четверг, 15 августа. Прокуроры запросили для нее 15 лет заключения.

В частности, ее обвинили в "государственной измене" из-за того, что она сделала небольшой донат в 51,8 доллара на счет фонда Razom for Ukraine, который собирает деньги на гуманитарную помощь украинцам.

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Ксения Карелина родилась в России, но после иммиграции в США более десяти лет назад начала новую жизнь в Лос-Анджелесе, где работала косметологом.

ФСБ России задержала Карелину в январе 2024 года, когда она навещала своих родителей и младшую сестру в Екатеринбурге.

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Автор: 

россия (95393) суд (25081)


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Топ комментарии
+16
Кого тепер американці віддадуть на обмін терористам. Може ФБР пора в США громадян рашистану арештовувати, які допомагають терористичному режиму?
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15.08.2024 14:20
+14
Ідіотка добровільно поперлася в лапи ворога.
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15.08.2024 14:19
+9
не обережно вона..аде ідіоткою навіщо її клеймувати? ми ж не москалі якісь...
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15.08.2024 15:15
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Рузьге!
Вам будєт палєзно прінять йаду і убіцца апстєну!
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15.08.2024 14:17 Ответить
Родичі, сподіваюсь, вже на соловках? за статею "ЧСВР"?
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15.08.2024 14:19 Ответить
Ідіотка добровільно поперлася в лапи ворога.
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15.08.2024 14:19 Ответить
Она не идиотка.
Она навещала родителей и сестру. А чекисты ведут охоту на граждан ГП.
Вероятно ей сплели статью, чтобы посадить в "обменный фонд" для освобождения агентов ГРУ/СВР/ФСБ, провалившихся на территориях ГП (главного противника). Так чекисты РФ называют сейчас ФРГ, США, Польшу и другие.
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15.08.2024 14:45 Ответить
У багатьох моїх знайомих та друзів хто донатив на ЗСУ є родичі в Москві. Пле жодному навіть гадка не спала поїхати туди після 24го лютого, хоч перед цим їздили щороку.
Навіть ватники що топили за Крим зараз їздити бояться.
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15.08.2024 15:40 Ответить
Родичей можно навещать в Турции, уж как-нибудь три билета масква-Стамбул американская гражданка смогла бы осилить. Просто у хорошего человека пусто в голове, такое тоже бывает. Надеюсь долго сидеть ей не придется. В Австралии нахлобучили кацапскую шпионку, за нее ***** многих отдаст.
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15.08.2024 15:55 Ответить
не обережно вона..аде ідіоткою навіщо її клеймувати? ми ж не москалі якісь...
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15.08.2024 15:15 Ответить
"... її звинуватили у "державній зраді" через те, що вона зробила невеликий донат у 51,8 долара на рахунок фонду Razom for Ukraine, який збирає гроші на гуманітарну допомогу українцям." Джерело:
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15.08.2024 16:08 Ответить
Кого тепер американці віддадуть на обмін терористам. Може ФБР пора в США громадян рашистану арештовувати, які допомагають терористичному режиму?
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15.08.2024 14:20 Ответить
Може досить вже міняти всяких ідіотів на терористів і злочинців?
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15.08.2024 14:27 Ответить
моя особіста думка-кожну потвору котра поіхала в рашку треба позбавляті громодянства та накладать на ціх мразот велічезні штрафі.
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15.08.2024 14:26 Ответить
Можна агента Швеця в бабусеній перуці заарештувати і поміняти на цю безтолковку,або стару кікімору Латиніну
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15.08.2024 14:28 Ответить
Давай угадаю. Ти за зеленського голосувал(а)(о)
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15.08.2024 14:58 Ответить
лікуйся,разом з своїм Зеленським,він від наркозалежності-ти від шизофренії.
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15.08.2024 15:07 Ответить
а на чому грунтуються твої здогадки? чи так накидаєш, без підгрунтя?
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15.08.2024 15:17 Ответить
Швеця і Латиніну в один ряд може ставити лише дебіл, ось я і висловив припущення.
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15.08.2024 15:20 Ответить
ХЗ... гінеколог би не поставив... я особисто, Швеця, на відміну від Латиніною, лайном не вважаю... Але на підставі цього аспекту записувати когось в виборці Зєлі -це перебір... Знаєш скільки його виборців зараз, на відміну, від нас, не "клаву" натискають, а курок: А скільки полегло? Всі виборці Зєлі залишились до 24.02.22..зараз інщі критерії
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15.08.2024 15:25 Ответить
А,ясно, ти свідок секти ФСБшника Швеця,який продає,дИбілам,як ти,ще одного агента Смішка,який отравив Ющенка і росповсюджує кремлівське ІПСО,перебріхуючи статті в американській пресі).Спеціально для тебе,"корисний хом'ячок" : у Латиніної і Швеця один куратор-це генерал ФСБ Корольов.
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15.08.2024 16:07 Ответить
припущення підтверджено
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15.08.2024 16:22 Ответить
галоперідолом попустись,ватнік.
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15.08.2024 16:25 Ответить
крємлєбздун продовжує набирати нових заручників.
потім виміняє на вбивць та шпіонів.
дебільні лєвацькі рожеві поні продовжують їхати на болота.
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15.08.2024 14:30 Ответить
От вам приклад ворога, що треба робити з паліями військового автотранспорту, колаборантами, терористами і диверсантами з упц-мп та іншими штепами, князєвими, шуфрічами...
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15.08.2024 14:31 Ответить
палії та корупціонери наші в вишиванках ***** непотрібні кацапам, на відміну від попів
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15.08.2024 15:18 Ответить
а ось і нових заручників набирають.. щоб обміняти потім на своїх терористів
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15.08.2024 14:33 Ответить
Ну что Бидон, дообменивался? Кремлевский режим опять набирает на улицах заложников. Сейчас ето легко. За каждый чих любой гражданский будет обвиняться в во всех грехах и получать максимальные сроки. Ну что идиоты американские, менявшие террористов и диверсантов на гражданских, готовьтесь опять задабривать дракона новыми душами, которого вы сами выращиваете. Сколько говорилось что с террористами нельзя договариваться.
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15.08.2024 14:40 Ответить
Германия отпустила убийцу в обмен на освобождение своих граждан и российских политзаключенных. Это «триумф Путина». Он будет брать новых заложников Так пишут немецкие журналисты

18:51, 2 августа 2024
Источник: Meduza
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15.08.2024 14:52 Ответить
Отпустила вероятно не по своей воле, а по указанию вашингтонского обкома.
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15.08.2024 15:27 Ответить
Формують обмінний фонд. Значить останній обмін залишив у рашистів найкращі враження по собі.
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15.08.2024 14:53 Ответить
рф почала збирати нову партію на обмін. Значить десь у ЄС якійсь агент близький до провалу. Або десь у Німеччині готується страта, і треба буде вбивцю рятувати від пожиттєвого. Ну. заодно і нову партію харошіх рускіх закинути демократам, щоб вони і далі бавились "перезавантаженнями" та іншими мертвонародженими політичними проектами про нову демократичну расію.
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15.08.2024 15:05 Ответить
ЗМІ пишуть, що імовірно відбулася диверсія агентами путіна на військовій базі в Німеччині. Підозрюють отруєння питної води в казармах.
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15.08.2024 16:17 Ответить
BND зараз зайняте більш перспективним кіносценарієм від WSJ.
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15.08.2024 16:24 Ответить
Мабуть, після нещодавньої розшифровки російського крота у BND, чекісти розконсервували запасного. Той уважно прочитав WSJ і наказав німецьким операм шукати дайвера, а не драйвера.
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15.08.2024 16:54 Ответить
тих, хто посцяв у воду на тій базі, рф навіть міняти не буде, бо то звичайні німецькі путінфіли російського походження, яких в Німеччині як гівна у кацапа за банєю.
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15.08.2024 17:01 Ответить
Чергова заручниця кацапорежиму.
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15.08.2024 15:20 Ответить
 
 