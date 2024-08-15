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РФ засудила громадянку США, яка задонатила у благодійний фонд для України

У Росії до 12 років позбавлення волі засудили громадянку США Ксенію Кареліну за пожертву Україні

У Росії Ксенію Кареліну, яка має подвійне російсько-американське громадянство, засудили до 12 років ув'язнення за "державну зраду" через пожертву в розмірі 52 долари, яку вона зробила благодійній організації, що допомагає Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Свердловський обласний суд оголосив вирок у четвер, 15 серпня. Прокурори запросили для неї 15 років ув’язнення.

Зокрема, її звинуватили у "державній зраді" через те, що вона зробила невеликий донат у 51,8 долара на рахунок фонду Razom for Ukraine, який збирає гроші на гуманітарну допомогу українцям.

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Ксенія Кареліна народилася в Росії, але після імміграції до США понад десять років тому почала нове життя в Лос-Анджелесі, де працювала косметологом.

ФСБ Росії затримала Кареліну в січні 2024 року, коли вона відвідувала своїх батьків і молодшу сестру в Єкатеринбурзі.

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Автор: 

росія (64984) суд (11662)


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Топ коментарі
+16
Кого тепер американці віддадуть на обмін терористам. Може ФБР пора в США громадян рашистану арештовувати, які допомагають терористичному режиму?
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15.08.2024 14:20
+14
Ідіотка добровільно поперлася в лапи ворога.
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15.08.2024 14:19
+9
не обережно вона..аде ідіоткою навіщо її клеймувати? ми ж не москалі якісь...
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15.08.2024 15:15
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Рузьге!
Вам будєт палєзно прінять йаду і убіцца апстєну!
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15.08.2024 14:17 Відповісти
Родичі, сподіваюсь, вже на соловках? за статею "ЧСВР"?
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15.08.2024 14:19 Відповісти
Ідіотка добровільно поперлася в лапи ворога.
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15.08.2024 14:19 Відповісти
Она не идиотка.
Она навещала родителей и сестру. А чекисты ведут охоту на граждан ГП.
Вероятно ей сплели статью, чтобы посадить в "обменный фонд" для освобождения агентов ГРУ/СВР/ФСБ, провалившихся на территориях ГП (главного противника). Так чекисты РФ называют сейчас ФРГ, США, Польшу и другие.
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15.08.2024 14:45 Відповісти
У багатьох моїх знайомих та друзів хто донатив на ЗСУ є родичі в Москві. Пле жодному навіть гадка не спала поїхати туди після 24го лютого, хоч перед цим їздили щороку.
Навіть ватники що топили за Крим зараз їздити бояться.
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15.08.2024 15:40 Відповісти
Родичей можно навещать в Турции, уж как-нибудь три билета масква-Стамбул американская гражданка смогла бы осилить. Просто у хорошего человека пусто в голове, такое тоже бывает. Надеюсь долго сидеть ей не придется. В Австралии нахлобучили кацапскую шпионку, за нее ***** многих отдаст.
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15.08.2024 15:55 Відповісти
не обережно вона..аде ідіоткою навіщо її клеймувати? ми ж не москалі якісь...
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15.08.2024 15:15 Відповісти
"... її звинуватили у "державній зраді" через те, що вона зробила невеликий донат у 51,8 долара на рахунок фонду Razom for Ukraine, який збирає гроші на гуманітарну допомогу українцям." Джерело:
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15.08.2024 16:08 Відповісти
Кого тепер американці віддадуть на обмін терористам. Може ФБР пора в США громадян рашистану арештовувати, які допомагають терористичному режиму?
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15.08.2024 14:20 Відповісти
Може досить вже міняти всяких ідіотів на терористів і злочинців?
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15.08.2024 14:27 Відповісти
моя особіста думка-кожну потвору котра поіхала в рашку треба позбавляті громодянства та накладать на ціх мразот велічезні штрафі.
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15.08.2024 14:26 Відповісти
Можна агента Швеця в бабусеній перуці заарештувати і поміняти на цю безтолковку,або стару кікімору Латиніну
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15.08.2024 14:28 Відповісти
Давай угадаю. Ти за зеленського голосувал(а)(о)
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15.08.2024 14:58 Відповісти
лікуйся,разом з своїм Зеленським,він від наркозалежності-ти від шизофренії.
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15.08.2024 15:07 Відповісти
а на чому грунтуються твої здогадки? чи так накидаєш, без підгрунтя?
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15.08.2024 15:17 Відповісти
Швеця і Латиніну в один ряд може ставити лише дебіл, ось я і висловив припущення.
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15.08.2024 15:20 Відповісти
ХЗ... гінеколог би не поставив... я особисто, Швеця, на відміну від Латиніною, лайном не вважаю... Але на підставі цього аспекту записувати когось в виборці Зєлі -це перебір... Знаєш скільки його виборців зараз, на відміну, від нас, не "клаву" натискають, а курок: А скільки полегло? Всі виборці Зєлі залишились до 24.02.22..зараз інщі критерії
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15.08.2024 15:25 Відповісти
А,ясно, ти свідок секти ФСБшника Швеця,який продає,дИбілам,як ти,ще одного агента Смішка,який отравив Ющенка і росповсюджує кремлівське ІПСО,перебріхуючи статті в американській пресі).Спеціально для тебе,"корисний хом'ячок" : у Латиніної і Швеця один куратор-це генерал ФСБ Корольов.
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15.08.2024 16:07 Відповісти
припущення підтверджено
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15.08.2024 16:22 Відповісти
галоперідолом попустись,ватнік.
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15.08.2024 16:25 Відповісти
крємлєбздун продовжує набирати нових заручників.
потім виміняє на вбивць та шпіонів.
дебільні лєвацькі рожеві поні продовжують їхати на болота.
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15.08.2024 14:30 Відповісти
От вам приклад ворога, що треба робити з паліями військового автотранспорту, колаборантами, терористами і диверсантами з упц-мп та іншими штепами, князєвими, шуфрічами...
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15.08.2024 14:31 Відповісти
палії та корупціонери наші в вишиванках ***** непотрібні кацапам, на відміну від попів
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15.08.2024 15:18 Відповісти
а ось і нових заручників набирають.. щоб обміняти потім на своїх терористів
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15.08.2024 14:33 Відповісти
Ну что Бидон, дообменивался? Кремлевский режим опять набирает на улицах заложников. Сейчас ето легко. За каждый чих любой гражданский будет обвиняться в во всех грехах и получать максимальные сроки. Ну что идиоты американские, менявшие террористов и диверсантов на гражданских, готовьтесь опять задабривать дракона новыми душами, которого вы сами выращиваете. Сколько говорилось что с террористами нельзя договариваться.
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15.08.2024 14:40 Відповісти
Германия отпустила убийцу в обмен на освобождение своих граждан и российских политзаключенных. Это «триумф Путина». Он будет брать новых заложников Так пишут немецкие журналисты

18:51, 2 августа 2024
Источник: Meduza
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15.08.2024 14:52 Відповісти
Отпустила вероятно не по своей воле, а по указанию вашингтонского обкома.
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15.08.2024 15:27 Відповісти
Формують обмінний фонд. Значить останній обмін залишив у рашистів найкращі враження по собі.
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15.08.2024 14:53 Відповісти
рф почала збирати нову партію на обмін. Значить десь у ЄС якійсь агент близький до провалу. Або десь у Німеччині готується страта, і треба буде вбивцю рятувати від пожиттєвого. Ну. заодно і нову партію харошіх рускіх закинути демократам, щоб вони і далі бавились "перезавантаженнями" та іншими мертвонародженими політичними проектами про нову демократичну расію.
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15.08.2024 15:05 Відповісти
ЗМІ пишуть, що імовірно відбулася диверсія агентами путіна на військовій базі в Німеччині. Підозрюють отруєння питної води в казармах.
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15.08.2024 16:17 Відповісти
BND зараз зайняте більш перспективним кіносценарієм від WSJ.
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15.08.2024 16:24 Відповісти
Мабуть, після нещодавньої розшифровки російського крота у BND, чекісти розконсервували запасного. Той уважно прочитав WSJ і наказав німецьким операм шукати дайвера, а не драйвера.
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15.08.2024 16:54 Відповісти
тих, хто посцяв у воду на тій базі, рф навіть міняти не буде, бо то звичайні німецькі путінфіли російського походження, яких в Німеччині як гівна у кацапа за банєю.
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15.08.2024 17:01 Відповісти
Чергова заручниця кацапорежиму.
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15.08.2024 15:20 Відповісти
 
 