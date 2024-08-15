РФ засудила громадянку США, яка задонатила у благодійний фонд для України

У Росії Ксенію Кареліну, яка має подвійне російсько-американське громадянство, засудили до 12 років ув'язнення за "державну зраду" через пожертву в розмірі 52 долари, яку вона зробила благодійній організації, що допомагає Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Свердловський обласний суд оголосив вирок у четвер, 15 серпня. Прокурори запросили для неї 15 років ув’язнення.

Зокрема, її звинуватили у "державній зраді" через те, що вона зробила невеликий донат у 51,8 долара на рахунок фонду Razom for Ukraine, який збирає гроші на гуманітарну допомогу українцям.

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Ксенія Кареліна народилася в Росії, але після імміграції до США понад десять років тому почала нове життя в Лос-Анджелесі, де працювала косметологом.

ФСБ Росії затримала Кареліну в січні 2024 року, коли вона відвідувала своїх батьків і молодшу сестру в Єкатеринбурзі.

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