РФ засудила громадянку США, яка задонатила у благодійний фонд для України
У Росії Ксенію Кареліну, яка має подвійне російсько-американське громадянство, засудили до 12 років ув'язнення за "державну зраду" через пожертву в розмірі 52 долари, яку вона зробила благодійній організації, що допомагає Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Свердловський обласний суд оголосив вирок у четвер, 15 серпня. Прокурори запросили для неї 15 років ув’язнення.
Зокрема, її звинуватили у "державній зраді" через те, що вона зробила невеликий донат у 51,8 долара на рахунок фонду Razom for Ukraine, який збирає гроші на гуманітарну допомогу українцям.
Ксенія Кареліна народилася в Росії, але після імміграції до США понад десять років тому почала нове життя в Лос-Анджелесі, де працювала косметологом.
ФСБ Росії затримала Кареліну в січні 2024 року, коли вона відвідувала своїх батьків і молодшу сестру в Єкатеринбурзі.
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Вам будєт палєзно прінять йаду і убіцца апстєну!
Она навещала родителей и сестру. А чекисты ведут охоту на граждан ГП.
Вероятно ей сплели статью, чтобы посадить в "обменный фонд" для освобождения агентов ГРУ/СВР/ФСБ, провалившихся на территориях ГП (главного противника). Так чекисты РФ называют сейчас ФРГ, США, Польшу и другие.
Навіть ватники що топили за Крим зараз їздити бояться.
потім виміняє на вбивць та шпіонів.
дебільні лєвацькі рожеві поні продовжують їхати на болота.
18:51, 2 августа 2024
Источник: Meduza