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Російського пропагандиста Красовського засудили за заклики вбивати українських дітей

Пропагандист Красовський засуджений за заклики до геноциду українців

Суд визнав російського пропагандиста та колишнього директора Russia Today Антона Красовського винним у публічних закликах до геноциду українців.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурори довели, що у 2022 році Красовський в одному з ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити й спалювати українських дітей.

Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в YouTube та Telegram, які налічують декілька сотень тисяч підписників.

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У своїх заявах він налаштовує російську авдиторію проти українців та закликає фізично знищити український народ, зазначили у прокуратурі. Експертиза встановила, що ці висловлювання є публічними закликами до геноциду українців.

У лютому 2023 року за публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора Красовського було визнано винним у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 КК України). Йому призначено максимально можливе за санкціями статей покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За сукупністю вироків суд призначив остаточне покарання за вчинений злочин у виді позбавлення волі на строк 5 років із конфіскацією майна.

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Автор: 

пропаганда (2796) суд (11660) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+41
судити таких повинен укр-моссад а не віртуальний суд
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13.08.2024 12:36
+12
Життєвий досвід показує: чим більш кровожерлива людина на публіці - тим вона "бздикливіша" по натурі Сміливий та сильний ніколи не опускається до кровожерливості Особливо стосовно тих що не можуть себе захистить Цікаво - якби ця скотина потрапила в руки наших хлопців? Скільки "мулу" було-б у нього в штанях?
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13.08.2024 12:40
+9
До страти, пострілом в голову.
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13.08.2024 12:39
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судити таких повинен укр-моссад а не віртуальний суд
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13.08.2024 12:36 Відповісти
судити треба наглухо
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13.08.2024 12:38 Відповісти
До страти, пострілом в голову.
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13.08.2024 12:39 Відповісти
Гуманіст! Це дуже хороша смерть.
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13.08.2024 12:50 Відповісти
Ні! Ця потвора закликала топити наших дітей! Тож цілком логічно втопити цього підарюку у дачному верзошнику!
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13.08.2024 14:49 Відповісти
Життєвий досвід показує: чим більш кровожерлива людина на публіці - тим вона "бздикливіша" по натурі Сміливий та сильний ніколи не опускається до кровожерливості Особливо стосовно тих що не можуть себе захистить Цікаво - якби ця скотина потрапила в руки наших хлопців? Скільки "мулу" було-б у нього в штанях?
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13.08.2024 12:40 Відповісти
В цього опудала ТГ канал називається "Гей на пєрєдєржкє" - бойовий "православний" гей-рашист.
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13.08.2024 12:53 Відповісти
Православний гєй - це просто підарас
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13.08.2024 14:34 Відповісти
... кацапська тварина-звичайна.
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13.08.2024 12:40 Відповісти
У нього снід і він гей. Думає що втрачати нічого. Але фізичну страту можна зробити з видумкою 🚽
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13.08.2024 12:49 Відповісти
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13.08.2024 12:54 Відповісти
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13.08.2024 13:25 Відповісти
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13.08.2024 14:37 Відповісти
...це ті самі "українські" татарви-дермака суди, що оце тепер й досі судять Червінського-Пояркова-Федину....?
- чи є такі хАроші українські суди, які нічим не ризикують у країні мрій Зєлєнскага?
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13.08.2024 12:56 Відповісти
В нормальній країні ця новина звучала б так: "Понівичений труп пропагандиста Красовського знайшли затопленим у сільському нужнику". Але в нас "країна мрій зеленського".
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13.08.2024 13:05 Відповісти
позбавлення волі на строк 5 років Джерело:

А може краще вбити попали під машину його дітей
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13.08.2024 13:11 Відповісти
спідозна сцикотна нікчема
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13.08.2024 13:21 Відповісти
Таких спершу вбивають, а потім вирок. Спершу діло, а потім розголос.
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13.08.2024 13:22 Відповісти
Для кацапського жидобільшовика "на міру і сєрть красна". Таких потрібно присипляти, придушувати і безслідно "зникати". От був якийсь там красовський і раптом зник. Немов і не було ніколи. Страх і паніку у таких виродків викликає саме "безславна невідомість"... Нам достатньо втішатися результатом - на одного гада менше-, а не процесом катування виродків.
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13.08.2024 13:26 Відповісти
А вся інша рашиська наволоч : соловйов ,скабеєва ,сімонян ,медведєв ,лавров і найбільший світовий злочинець путін та інша поганнь не закликають до геноциду українського народу, чи цього ще не помітили в Україні ?
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13.08.2024 14:32 Відповісти
Точно, лікувався в психлікарні і не вилікували. Його вже, більше всього, і не вилікуєш.
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13.08.2024 14:40 Відповісти
А чого так цнотливенько приховується-замовчується, що суд той був українським і судили Красовського заочно? Тобто шо це була дія з розряду "На хвіст солі насиплеш".
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15.08.2024 14:32 Відповісти
 
 