Російського пропагандиста Красовського засудили за заклики вбивати українських дітей

Суд визнав російського пропагандиста та колишнього директора Russia Today Антона Красовського винним у публічних закликах до геноциду українців.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурори довели, що у 2022 році Красовський в одному з ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити й спалювати українських дітей.

Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в YouTube та Telegram, які налічують декілька сотень тисяч підписників.

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У своїх заявах він налаштовує російську авдиторію проти українців та закликає фізично знищити український народ, зазначили у прокуратурі. Експертиза встановила, що ці висловлювання є публічними закликами до геноциду українців.

У лютому 2023 року за публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора Красовського було визнано винним у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 КК України). Йому призначено максимально можливе за санкціями статей покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За сукупністю вироків суд призначив остаточне покарання за вчинений злочин у виді позбавлення волі на строк 5 років із конфіскацією майна.

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