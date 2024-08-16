За минувшие сутки оккупанты совершили более 360 ударов по Запорожской области
Российские войска продолжают обстреливать Запорожскую область, за минувшие сутки под огнем оказались 13 громад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Войска РФ осуществили 2 авиационных удара по Гуляйполю. А также:
- 244 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Зализнычное, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку;
- 5 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку и Работино;
- 111 артобстрелов нанесено по территории Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки, Омельника, Преображенки и Красной Криницы.
"Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - сообщил глава ОВА.
Кроме того, Федоров пояснил, что взрыв, который слышали жители в окрестностях Запорожья вечером 15 августа, прогремел за пределами областного центра. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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