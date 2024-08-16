За минулу добу окупанти здійснили понад 360 ударів по Запорізькій області

Російські війська продовжують обстрілювати Запорізьку область, за минулу добу під вогнем опинилися 13 громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 2 авіаційні удари по Гуляйполю. А також:

244 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку;

5 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку та Роботине.

111 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки, Омельника, Преображенки та Червоної Криниці.

"Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - повідомив очільник ОВА.

Крім того, Федоров пояснив, що вибух, який чули мешканці на околицях Запоріжжя ввечері 15 серпня, пролунав поза межами обласного центру. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Упродовж ночі й ранку росіяни атакували Нікопольщину з артилерії, дронами-камікадзе та скидали боєприпаси: Пошкоджено інфраструктуру, підприємство і ЛЕП. ФОТОрепортаж