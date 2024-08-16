Украине не нужны территории РФ, операция на Курщине - оборонная, - посол в Литве Бешта
Киеву не нужны российские территории, операция в Курской области РФ является оборонительной и превентивной.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта.
"Это оборонительная, превентивная операция. Украине не нужны никакие территории зарубежных стран. Мы занимаемся законной обороной на основе Устава ООН. Сумская область была среди запланированных атак России с начала войны", - отметил дипломат.
По словам Бешты, РФ начала отвлекать украинские силы от Донбасса, атакуя Харьков и планируя дальнейшие удары в области.
Посол не уточнил, какого результата Украина ожидает от операции в Курской области.
"Было бы не очень хорошей идеей рассказывать о желаемых результатах военной операции. Секрет успеха всех военных операций - это элемент неожиданности. Стратегия победы находится за пределами линии фронта. Это означает, что мы должны нанести удар по России на ее собственной территории", - сказал он.
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Курська кампанія рано чи пізно завершиться.
І дай Боже, щоб наші бійці повернулись живими і здоровими.
Але найефективніше ця операція могла б вдарити по кремлю, якщо б в ці дні ЗСУ розбомбили Керченський міст і у 2-3 місцях залізницю окупантів на сході-півдні.
Але на ці дії накладено табу агентом фсб козирем.
Після мого допису про гумдопомогу курчанам з боку МінТОТ та створення гарячої лінії для отримання допомоги мешканцями Курщині + факт, що українці-інваліди ВПО гуманітарку не отримують ВЗАГАЛІ, мені скинули телефон гарячої лінії МінТОТ для ВПО.
Доповідаю:
передзвонив, назвав ПІБ ВПО-інвалідів + ВПО з дітьми та отримав таку відповідь, цитую:
"На жаль, в Києві із гуманітарною допомогою для ВПО ситуація надзвичайно погана.
В органах соцзахисту гуманітарки для ВПО немає теж. Державна допомога відсутня"
І порадили зателефонувати в Червоний хрест або КМДА.
Червоний хрест ВПО і інвалідам не допомагає, спілкувався з керівниками.
Перекидання питання допомоги на місцеву владу, в якої ЗЕрежим забирає левову частку доходів, це нонсенс. Там допомоги теж немає, хоча Кличко допомагав на початку шмв багатьом ВПО за власної ініціативи.
Нагаю, що керувати гуманітаркою з 2022 р. Зеленський призначив Єрмака.
Допомога є для населення країни-агресора, для українців - немає.
Слуги московського народу. Доведено.