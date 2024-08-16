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Новости Война
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Украине не нужны территории РФ, операция на Курщине - оборонная, - посол в Литве Бешта

Посол у Литві Бешта про цілі операції на Курщині

Киеву не нужны российские территории, операция в Курской области РФ является оборонительной и превентивной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта.

"Это оборонительная, превентивная операция. Украине не нужны никакие территории зарубежных стран. Мы занимаемся законной обороной на основе Устава ООН. Сумская область была среди запланированных атак России с начала войны", - отметил дипломат.

По словам Бешты, РФ начала отвлекать украинские силы от Донбасса, атакуя Харьков и планируя дальнейшие удары в области.

Посол не уточнил, какого результата Украина ожидает от операции в Курской области.

"Было бы не очень хорошей идеей рассказывать о желаемых результатах военной операции. Секрет успеха всех военных операций - это элемент неожиданности. Стратегия победы находится за пределами линии фронта. Это означает, что мы должны нанести удар по России на ее собственной территории", - сказал он.

Смотрите: Пулеметчик 82-й ОДШБр Алабай о первых часах наступления на Курщине: "Мирное население не трогали, ничего не уничтожали, только п#даров гасили и все". ВИДЕО

Автор: 

посол (1796) Бешта Петр (3) Курск (1083)


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Топ комментарии
+3
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16.08.2024 10:26
+2
...а Курчатов переіменувати в Ненацьк.Звідки взяти обіцяний Зеленським додатковий 1 ГВт енергії,до кінця року? З Ненацька
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16.08.2024 10:25
+1
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZWMiHZOWnrDQLXKKglxJbFOrtBWlhtbMj2nD89cOEquDa_d593SWnA2UNmWWdKGn23xjf9Z7QfgLfPGK07Cz1fEkQeFYHvg9RewDnX_-xzx5Dy66r_DfNVNObHF_3S3oC8Ix97lZMrxtyHNXRWatYkfNPYqsdLRYEdx5jX8xKz4Rw&__tn__=-UC%2CP-R Леусенко Олег

Курська кампанія рано чи пізно завершиться.

І дай Боже, щоб наші бійці повернулись живими і здоровими.

Але найефективніше ця операція могла б вдарити по кремлю, якщо б в ці дні ЗСУ розбомбили Керченський міст і у 2-3 місцях залізницю окупантів на сході-півдні.

Але на ці дії накладено табу агентом фсб козирем.
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16.08.2024 10:45
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Правила форума Совет форумчан
Курск нада пєрєімєнавать в Укрск...
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16.08.2024 10:22 Ответить
...а Курчатов переіменувати в Ненацьк.Звідки взяти обіцяний Зеленським додатковий 1 ГВт енергії,до кінця року? З Ненацька
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16.08.2024 10:25 Ответить
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16.08.2024 10:26 Ответить
В посла інші функції . І основна менше ******* і не давати інтерв'ю .
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16.08.2024 10:26 Ответить
Якраз таки у ВСІХ послів ВСІХ держав основна робота побільше тиздіти.
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16.08.2024 12:13 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZWMiHZOWnrDQLXKKglxJbFOrtBWlhtbMj2nD89cOEquDa_d593SWnA2UNmWWdKGn23xjf9Z7QfgLfPGK07Cz1fEkQeFYHvg9RewDnX_-xzx5Dy66r_DfNVNObHF_3S3oC8Ix97lZMrxtyHNXRWatYkfNPYqsdLRYEdx5jX8xKz4Rw&__tn__=-UC%2CP-R Леусенко Олег

Курська кампанія рано чи пізно завершиться.

І дай Боже, щоб наші бійці повернулись живими і здоровими.

Але найефективніше ця операція могла б вдарити по кремлю, якщо б в ці дні ЗСУ розбомбили Керченський міст і у 2-3 місцях залізницю окупантів на сході-півдні.

Але на ці дії накладено табу агентом фсб козирем.
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16.08.2024 10:45 Ответить
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16.08.2024 12:14 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZUOVeNedfww1fI8pck6Re2232VtMy8bUiJNGILrukO7qJTtF2592wiqZAazVJQZlVI3Cxd1dtPLKBXWVNN8T4FtL9vZWd6Hj1-*********************-wtdw5vw8y-RilFDUP23SZBimYrINMTw9jzQxI1oI2YVvSre0NiDMg&__tn__=-]K-R Леусенко Олег

Після мого допису про гумдопомогу курчанам з боку МінТОТ та створення гарячої лінії для отримання допомоги мешканцями Курщині + факт, що українці-інваліди ВПО гуманітарку не отримують ВЗАГАЛІ, мені скинули телефон гарячої лінії МінТОТ для ВПО.

Доповідаю:

передзвонив, назвав ПІБ ВПО-інвалідів + ВПО з дітьми та отримав таку відповідь, цитую:

"На жаль, в Києві із гуманітарною допомогою для ВПО ситуація надзвичайно погана.

В органах соцзахисту гуманітарки для ВПО немає теж. Державна допомога відсутня"

І порадили зателефонувати в Червоний хрест або КМДА.

Червоний хрест ВПО і інвалідам не допомагає, спілкувався з керівниками.

Перекидання питання допомоги на місцеву владу, в якої ЗЕрежим забирає левову частку доходів, це нонсенс. Там допомоги теж немає, хоча Кличко допомагав на початку шмв багатьом ВПО за власної ініціативи.

Нагаю, що керувати гуманітаркою з 2022 р. Зеленський призначив Єрмака.

Допомога є для населення країни-агресора, для українців - немає.

Слуги московського народу. Доведено.
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16.08.2024 12:48 Ответить
 
 