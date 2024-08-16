Украине не нужны территории РФ, операция на Курщине - оборонная, - посол в Литве Бешта

Киеву не нужны российские территории, операция в Курской области РФ является оборонительной и превентивной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта.

"Это оборонительная, превентивная операция. Украине не нужны никакие территории зарубежных стран. Мы занимаемся законной обороной на основе Устава ООН. Сумская область была среди запланированных атак России с начала войны", - отметил дипломат.

По словам Бешты, РФ начала отвлекать украинские силы от Донбасса, атакуя Харьков и планируя дальнейшие удары в области.

Посол не уточнил, какого результата Украина ожидает от операции в Курской области.

"Было бы не очень хорошей идеей рассказывать о желаемых результатах военной операции. Секрет успеха всех военных операций - это элемент неожиданности. Стратегия победы находится за пределами линии фронта. Это означает, что мы должны нанести удар по России на ее собственной территории", - сказал он.

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