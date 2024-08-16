Україні не потрібні території РФ, операція на Курщині - оборонна, - посол у Литві Бешта
Києву не потрібні російські території, операція в Курській області РФ є оборонною та превентивною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив посол України у Литві Петро Бешта.
"Це оборонна, превентивна операція. Україні не потрібні ніякі території зарубіжних країн. Ми займаємося законною обороною на основі Статуту ООН. Сумська область була серед запланованих атак Росії з початку війни", - зазначив дипломат.
За словами Бешти, РФ почала відволікати українські сили від Донбасу, атакуючи Харків та плануючи подальші удари в області.
Посол не уточнив, якого результату Україна очікує від операції в Курській області.
"Було б не дуже гарною ідеєю розповідати про бажані результати військової операції. Секрет успіху всіх військових операцій - це елемент несподіванки. Стратегія перемоги перебуває поза межами лінії фронту. Це означає, що ми повинні завдати удару по Росії на її власній території", - сказав він.
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Курська кампанія рано чи пізно завершиться.
І дай Боже, щоб наші бійці повернулись живими і здоровими.
Але найефективніше ця операція могла б вдарити по кремлю, якщо б в ці дні ЗСУ розбомбили Керченський міст і у 2-3 місцях залізницю окупантів на сході-півдні.
Але на ці дії накладено табу агентом фсб козирем.
Після мого допису про гумдопомогу курчанам з боку МінТОТ та створення гарячої лінії для отримання допомоги мешканцями Курщині + факт, що українці-інваліди ВПО гуманітарку не отримують ВЗАГАЛІ, мені скинули телефон гарячої лінії МінТОТ для ВПО.
Доповідаю:
передзвонив, назвав ПІБ ВПО-інвалідів + ВПО з дітьми та отримав таку відповідь, цитую:
"На жаль, в Києві із гуманітарною допомогою для ВПО ситуація надзвичайно погана.
В органах соцзахисту гуманітарки для ВПО немає теж. Державна допомога відсутня"
І порадили зателефонувати в Червоний хрест або КМДА.
Червоний хрест ВПО і інвалідам не допомагає, спілкувався з керівниками.
Перекидання питання допомоги на місцеву владу, в якої ЗЕрежим забирає левову частку доходів, це нонсенс. Там допомоги теж немає, хоча Кличко допомагав на початку шмв багатьом ВПО за власної ініціативи.
Нагаю, що керувати гуманітаркою з 2022 р. Зеленський призначив Єрмака.
Допомога є для населення країни-агресора, для українців - немає.
Слуги московського народу. Доведено.