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Новини Війна
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Україні не потрібні території РФ, операція на Курщині - оборонна, - посол у Литві Бешта

Посол у Литві Бешта про цілі операції на Курщині

Києву не потрібні російські території, операція в Курській області РФ є оборонною та превентивною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив посол України у Литві Петро Бешта.

"Це оборонна, превентивна операція. Україні не потрібні ніякі території зарубіжних країн. Ми займаємося законною обороною на основі Статуту ООН. Сумська область була серед запланованих атак Росії з початку війни", - зазначив дипломат.

За словами Бешти, РФ почала відволікати українські сили від Донбасу, атакуючи Харків та плануючи подальші удари в області.

Посол не уточнив, якого результату Україна очікує від операції в Курській області.

"Було б не дуже гарною ідеєю розповідати про бажані результати військової операції. Секрет успіху всіх військових операцій - це елемент несподіванки. Стратегія перемоги перебуває поза межами лінії фронту. Це означає, що ми повинні завдати удару по Росії на її власній території", - сказав він.

Дивіться: Кулеметник 82-ї ОДШБр Алабай про перші години наступу на Курщині: "Мирне населення не рухали, нічого не нищили, тільки п#дарів гасили і все". ВIДЕО

Автор: 

посол (1097) Бешта Петро (4) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+3
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16.08.2024 10:26
+2
...а Курчатов переіменувати в Ненацьк.Звідки взяти обіцяний Зеленським додатковий 1 ГВт енергії,до кінця року? З Ненацька
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16.08.2024 10:25
+1
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZWMiHZOWnrDQLXKKglxJbFOrtBWlhtbMj2nD89cOEquDa_d593SWnA2UNmWWdKGn23xjf9Z7QfgLfPGK07Cz1fEkQeFYHvg9RewDnX_-xzx5Dy66r_DfNVNObHF_3S3oC8Ix97lZMrxtyHNXRWatYkfNPYqsdLRYEdx5jX8xKz4Rw&__tn__=-UC%2CP-R Леусенко Олег

Курська кампанія рано чи пізно завершиться.

І дай Боже, щоб наші бійці повернулись живими і здоровими.

Але найефективніше ця операція могла б вдарити по кремлю, якщо б в ці дні ЗСУ розбомбили Керченський міст і у 2-3 місцях залізницю окупантів на сході-півдні.

Але на ці дії накладено табу агентом фсб козирем.
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16.08.2024 10:45
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Курск нада пєрєімєнавать в Укрск...
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16.08.2024 10:22 Відповісти
...а Курчатов переіменувати в Ненацьк.Звідки взяти обіцяний Зеленським додатковий 1 ГВт енергії,до кінця року? З Ненацька
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16.08.2024 10:25 Відповісти
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16.08.2024 10:26 Відповісти
В посла інші функції . І основна менше ******* і не давати інтерв'ю .
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16.08.2024 10:26 Відповісти
Якраз таки у ВСІХ послів ВСІХ держав основна робота побільше тиздіти.
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16.08.2024 12:13 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZWMiHZOWnrDQLXKKglxJbFOrtBWlhtbMj2nD89cOEquDa_d593SWnA2UNmWWdKGn23xjf9Z7QfgLfPGK07Cz1fEkQeFYHvg9RewDnX_-xzx5Dy66r_DfNVNObHF_3S3oC8Ix97lZMrxtyHNXRWatYkfNPYqsdLRYEdx5jX8xKz4Rw&__tn__=-UC%2CP-R Леусенко Олег

Курська кампанія рано чи пізно завершиться.

І дай Боже, щоб наші бійці повернулись живими і здоровими.

Але найефективніше ця операція могла б вдарити по кремлю, якщо б в ці дні ЗСУ розбомбили Керченський міст і у 2-3 місцях залізницю окупантів на сході-півдні.

Але на ці дії накладено табу агентом фсб козирем.
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16.08.2024 10:45 Відповісти
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16.08.2024 12:14 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZUOVeNedfww1fI8pck6Re2232VtMy8bUiJNGILrukO7qJTtF2592wiqZAazVJQZlVI3Cxd1dtPLKBXWVNN8T4FtL9vZWd6Hj1-*********************-wtdw5vw8y-RilFDUP23SZBimYrINMTw9jzQxI1oI2YVvSre0NiDMg&__tn__=-]K-R Леусенко Олег

Після мого допису про гумдопомогу курчанам з боку МінТОТ та створення гарячої лінії для отримання допомоги мешканцями Курщині + факт, що українці-інваліди ВПО гуманітарку не отримують ВЗАГАЛІ, мені скинули телефон гарячої лінії МінТОТ для ВПО.

Доповідаю:

передзвонив, назвав ПІБ ВПО-інвалідів + ВПО з дітьми та отримав таку відповідь, цитую:

"На жаль, в Києві із гуманітарною допомогою для ВПО ситуація надзвичайно погана.

В органах соцзахисту гуманітарки для ВПО немає теж. Державна допомога відсутня"

І порадили зателефонувати в Червоний хрест або КМДА.

Червоний хрест ВПО і інвалідам не допомагає, спілкувався з керівниками.

Перекидання питання допомоги на місцеву владу, в якої ЗЕрежим забирає левову частку доходів, це нонсенс. Там допомоги теж немає, хоча Кличко допомагав на початку шмв багатьом ВПО за власної ініціативи.

Нагаю, що керувати гуманітаркою з 2022 р. Зеленський призначив Єрмака.

Допомога є для населення країни-агресора, для українців - немає.

Слуги московського народу. Доведено.
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16.08.2024 12:48 Відповісти
 
 