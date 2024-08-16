Україні не потрібні території РФ, операція на Курщині - оборонна, - посол у Литві Бешта

Києву не потрібні російські території, операція в Курській області РФ є оборонною та превентивною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив посол України у Литві Петро Бешта.

"Це оборонна, превентивна операція. Україні не потрібні ніякі території зарубіжних країн. Ми займаємося законною обороною на основі Статуту ООН. Сумська область була серед запланованих атак Росії з початку війни", - зазначив дипломат.

За словами Бешти, РФ почала відволікати українські сили від Донбасу, атакуючи Харків та плануючи подальші удари в області.

Посол не уточнив, якого результату Україна очікує від операції в Курській області.

"Було б не дуже гарною ідеєю розповідати про бажані результати військової операції. Секрет успіху всіх військових операцій - це елемент несподіванки. Стратегія перемоги перебуває поза межами лінії фронту. Це означає, що ми повинні завдати удару по Росії на її власній території", - сказав він.

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