В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Утром 16 августа в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога, с южного-восточного направления", - говорится в сообщении.
В 10.43 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Днепре.
По состоянию на 11:10 воздушную тревогу отменили во всех областях, кроме Днепропетровской, Харьковской и Донецкой.
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