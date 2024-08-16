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В Киеве и ряде областей объявляли ​​воздушную тревогу

тривога

Утром 16 августа в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога, с южного-восточного направления", - говорится в сообщении.

В 10.43 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Днепре.

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По состоянию на 11:10 воздушную тревогу отменили во всех областях, кроме Днепропетровской, Харьковской и Донецкой.

Автор: 

воздушная тревога (782) баллистические ракеты (369)


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