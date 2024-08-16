У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Зранку 16 серпня у низці областей України оголошували повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено тривогу, з південного-східного напрямку", - йдеться в повідомленні.
О 10.43 моніторингові канали повідомили про вибухи у Дніпрі.
Станом на 11.10 повітряну тривогу скасували у всіх областях, окрім Дніпропетровської, Харківської та Донецької.
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