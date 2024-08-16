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Новости Война
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Взрывы раздались в Днепре: Предупредили об угрозе баллистики

Вибухи пролунали у Дніпрі

Во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Днепре.

Об этом сообщили корреспонденты Общественного, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

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Автор: 

Днепр (4405) обстрел (26975)


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Гучненько так бабахнуло. Курви голови витягнули, а коти і собаки втягнули))
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16.08.2024 11:06 Ответить
 
 