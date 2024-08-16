Взрывы раздались в Днепре: Предупредили об угрозе баллистики
Во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Днепре.
Об этом сообщили корреспонденты Общественного, информирует Цензор.НЕТ.
Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
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sulima ivan
показать весь комментарий16.08.2024 11:06 Ответить Мне нравится 0
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