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Новини Війна
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Вибухи пролунали у Дніпрі: Попередили про загрозу балістики

Вибухи пролунали у Дніпрі

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Дніпрі.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного-східного напрямку.

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Автор: 

Дніпро (3261) обстріл (28296)


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Гучненько так бабахнуло. Курви голови витягнули, а коти і собаки втягнули))
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16.08.2024 11:06 Відповісти
 
 