Вибухи пролунали у Дніпрі: Попередили про загрозу балістики
Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Дніпрі.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного-східного напрямку.
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sulima ivan
показати весь коментар16.08.2024 11:06 Відповісти Мені подобається 0
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