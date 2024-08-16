Вибухи пролунали у Дніпрі: Попередили про загрозу балістики

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Дніпрі.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного-східного напрямку.

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