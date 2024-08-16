Саблю Харлан с Олимпиады продали на аукционе за 10 млн грн: На ​​средства закупят турели для ВСУ

Украинская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан продала свою саблю на аукционе за 10 миллионов гривен. Средства пойдут на закупку автоматизированных турелей "ШаБля" для пехоты.

Об этом сообщается на ее странице в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Аукцион организовал "Фонд Притулы".

Ольга Харлан завоевала бронзу на Олимпийских играх-2024 в личном турнире.

Также женская сборная по фехтованию, в состав которой входят Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова, завоевали золото Олимпиады.

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