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Саблю Харлан с Олимпиады продали на аукционе за 10 млн грн: На ​​средства закупят турели для ВСУ

Шаблю Харлан продали за 10 млн грн. Кошти підуть на армію

Украинская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан продала свою саблю на аукционе за 10 миллионов гривен. Средства пойдут на закупку автоматизированных турелей "ШаБля" для пехоты.

Об этом сообщается на ее странице в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Аукцион организовал "Фонд Притулы".

Ольга Харлан завоевала бронзу на Олимпийских играх-2024 в личном турнире.

Также женская сборная по фехтованию, в состав которой входят Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова, завоевали золото Олимпиады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Первые эмоции украинских саблисток после завоевания золота Олимпиады-2024. ФОТОрепортаж

Автор: 

помощь (7773) Харлан Ольга (35)


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Топ комментарии
+9
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16.08.2024 12:39
+9
Оля ХАРЛАН - Героїня, Козачка!
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16.08.2024 12:45
+8
Поміняла шаблю на ШаБлі.
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16.08.2024 12:28
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Поміняла шаблю на ШаБлі.
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16.08.2024 12:28 Ответить
Дякую найкращим нашим спортсменам !
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16.08.2024 12:30 Ответить
Магучих - котолюбка та чєловєконєнавісніца перерахувала 1 млн. НЕ на допомогу нашим Воїнам, а на допомогу котам
відчуйте різницю

як була дурною, так і залишилась....
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16.08.2024 14:43 Ответить
Л.Ю.Д.И.Н.А...
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16.08.2024 12:35 Ответить
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16.08.2024 12:39 Ответить
Оля ХАРЛАН - Героїня, Козачка!
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16.08.2024 12:45 Ответить
наверно ЗЭ купил
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16.08.2024 13:04 Ответить
Дякую пані Харлан. Проста, красива україночка, своєю наполегливою працею, здобула для України нагороди і честь і саме дороге для неї і її родини шаблю, продала для закупівлі автоматизованих турелей "*****" для піхоти.
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16.08.2024 13:15 Ответить
Харлан молодчинка. Лиш кому вона донатила? Замість турелей буде новий супутник?
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16.08.2024 13:21 Ответить
Супутник а шо супутник ,працює собі куйню не неси чи тобі Поярков з шарієм повідомили.Мілітарний ,Чмут кажуть норм, от хто бреше ?
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16.08.2024 13:51 Ответить
Ну, не на тварин то і добре. (Звісно, і тваринам треба допомагати, але зараз перемога для нас найважливіше)
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16.08.2024 14:14 Ответить
Ось він приклад найкращої монетизації своїх здобутків - і відразу ж найкращий спосіб інвестицій в майбутнє - в зброю для ЗСУ. Браво Оля!!!
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16.08.2024 14:32 Ответить
І тут притулився, де гроші там і він.
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16.08.2024 14:36 Ответить
Притула заробив.
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17.08.2024 19:14 Ответить
 
 