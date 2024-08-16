Шаблю Харлан з Олімпіади продали на аукціоні за 10 млн грн: На кошти закуплять турелі для ЗСУ

Українська фехтувальниця, дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан продала свою шаблю на аукціоні за 10 мільйонів гривень. Кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для піхоти.

Про це повідомляється на її сторінці в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Аукціон організував "Фонд Притули".

Ольга Харлан здобула бронзу на Олімпійських іграх-2024 в особистому турнірі.

Також жіноча збірна з фехтування, до складу якої входять Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова вибороли золото Олімпіади.

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