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Шаблю Харлан з Олімпіади продали на аукціоні за 10 млн грн: На кошти закуплять турелі для ЗСУ

Шаблю Харлан продали за 10 млн грн. Кошти підуть на армію

Українська фехтувальниця, дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан продала свою шаблю на аукціоні за 10 мільйонів гривень. Кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для піхоти.

Про це повідомляється на її сторінці в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Аукціон організував "Фонд Притули".

Ольга Харлан здобула бронзу на Олімпійських іграх-2024 в особистому турнірі.

Також жіноча збірна з фехтування, до складу якої входять Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова вибороли золото Олімпіади.

Читайте: Перші емоції українських шаблісток після здобуття золота Олімпіади-2024. ФОТОрепортаж

Автор: 

допомога (8308) Харлан Ольга (35)


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Топ коментарі
+9
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16.08.2024 12:39
+9
Оля ХАРЛАН - Героїня, Козачка!
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16.08.2024 12:45
+8
Поміняла шаблю на ШаБлі.
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16.08.2024 12:28
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Поміняла шаблю на ШаБлі.
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16.08.2024 12:28 Відповісти
Дякую найкращим нашим спортсменам !
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16.08.2024 12:30 Відповісти
Магучих - котолюбка та чєловєконєнавісніца перерахувала 1 млн. НЕ на допомогу нашим Воїнам, а на допомогу котам
відчуйте різницю

як була дурною, так і залишилась....
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16.08.2024 14:43 Відповісти
Л.Ю.Д.И.Н.А...
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16.08.2024 12:35 Відповісти
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16.08.2024 12:39 Відповісти
Оля ХАРЛАН - Героїня, Козачка!
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16.08.2024 12:45 Відповісти
наверно ЗЭ купил
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16.08.2024 13:04 Відповісти
Дякую пані Харлан. Проста, красива україночка, своєю наполегливою працею, здобула для України нагороди і честь і саме дороге для неї і її родини шаблю, продала для закупівлі автоматизованих турелей "*****" для піхоти.
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16.08.2024 13:15 Відповісти
Харлан молодчинка. Лиш кому вона донатила? Замість турелей буде новий супутник?
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16.08.2024 13:21 Відповісти
Супутник а шо супутник ,працює собі куйню не неси чи тобі Поярков з шарієм повідомили.Мілітарний ,Чмут кажуть норм, от хто бреше ?
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16.08.2024 13:51 Відповісти
Ну, не на тварин то і добре. (Звісно, і тваринам треба допомагати, але зараз перемога для нас найважливіше)
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16.08.2024 14:14 Відповісти
Ось він приклад найкращої монетизації своїх здобутків - і відразу ж найкращий спосіб інвестицій в майбутнє - в зброю для ЗСУ. Браво Оля!!!
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16.08.2024 14:32 Відповісти
І тут притулився, де гроші там і він.
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16.08.2024 14:36 Відповісти
Притула заробив.
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17.08.2024 19:14 Відповісти
 
 