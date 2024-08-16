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Зеленский принял верительные грамоты от послов Бельгии, Индии, Италии, Мексики, Нидерландов и Словакии

Вірчі грамоти від нових послів

В пятницу, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов - Мексиканских Соединенных Штатов в Украине, Итальянской Республики, Словацкой Республики, Королевства Нидерланды, Республики Индия и посла Королевства Бельгия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Глава государства поздравил новоназначенных послов с началом дипломатической миссии в Украине и выразил надежду на интенсивное развитие двустороннего диалога с их странами.

Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства во время полномасштабной российской агрессии.

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Вірчі грамоти від нових послів

В частности, с сегодняшнего дня в Украине будут представлять:

  • Мексику - Ауденсио Контрерас Гонсалес,
  • Италию - Карло Формоза,
  • Словакию - Павел Виздал,
  • Нидерланды - Алле Дорхаут,
  • Индия - Рави Шанкара,
  • Бельгию в Украине Люк Якобс.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) посол (1796)


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