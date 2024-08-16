Зеленский принял верительные грамоты от послов Бельгии, Индии, Италии, Мексики, Нидерландов и Словакии
В пятницу, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов - Мексиканских Соединенных Штатов в Украине, Итальянской Республики, Словацкой Республики, Королевства Нидерланды, Республики Индия и посла Королевства Бельгия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Глава государства поздравил новоназначенных послов с началом дипломатической миссии в Украине и выразил надежду на интенсивное развитие двустороннего диалога с их странами.
Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства во время полномасштабной российской агрессии.
В частности, с сегодняшнего дня в Украине будут представлять:
- Мексику - Ауденсио Контрерас Гонсалес,
- Италию - Карло Формоза,
- Словакию - Павел Виздал,
- Нидерланды - Алле Дорхаут,
- Индия - Рави Шанкара,
- Бельгию в Украине Люк Якобс.
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