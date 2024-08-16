Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Бельгії, Індії, Італії, Мексики, Нідерландів та Словаччини
У п’ятницю, 16 серпня, президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених Посла Мексиканських Сполучених Штатів в Україні, Італійської Республіки, Словацької Республіки, Королівства Нідерланди, Республіки Індія та Посла Королівства Бельгія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Глава держави привітав новопризначених послів із початком дипломатичної місії в Україні та висловив сподівання на інтенсивний розвиток двостороннього діалогу з їхніми країнами.
Володимир Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави під час повномасштабної російської агресії.
Зокрема, від сьогодні в Україні представлятимуть:
- Мексику - Ауденсіо Контрерас Гонсалес,
- Італію - Карло Формоза,
- Словаччину - Павел Віздал,
- Нідерланди - Алле Дорхаут,
- Індію - Раві Шанкара,
- Бельгію в Україні Люк Якобс.
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