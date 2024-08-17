Более 400 раз войска РФ ударили по Запорожской области, применили почти 300 БпЛА

За прошедшие сутки оккупанты 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне применяли для атак БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.

299 БпЛА различной модификации атаковали Малокатериновку, Беленькое, Малышевку, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.

9 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку и Таврическое.

93 артобстрела нанесены по территории Ровно, Степногорска, Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.

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Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.