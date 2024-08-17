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Более 400 раз войска РФ ударили по Запорожской области, применили почти 300 БпЛА

Обстріл Запорізької області

За прошедшие сутки оккупанты 401 раз били по 15 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне применяли для атак БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.

  • 299 БпЛА различной модификации атаковали Малокатериновку, Беленькое, Малышевку, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.
  • 9 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку и Таврическое.
  • 93 артобстрела нанесены по территории Ровно, Степногорска, Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки оккупанты совершили более 360 ударов по Запорожской области

Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Автор: 

обстрел (26975) Запорожская область (3058)


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Так показували що наші хлопці прикріпили автомат до дрона. То може отією конструкцією пробувати калічити кацапські безпілотники.
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17.08.2024 08:47 Ответить
 
 