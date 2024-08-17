Понад 400 разів війська РФ вдарили по Запорізькій області, застосували майже 300 БпЛА
Упродовж минулої доби окупанти 401 раз били по 15 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни застосовували для атак БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.
- 299 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Біленьке, Малишівку, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.
- 9 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку та Таврійське.
- 93 артобстріли завдано по території Рівного, Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.
Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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Валерій Кваша
показати весь коментар17.08.2024 08:47 Відповісти Мені подобається 0
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