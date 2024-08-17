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В Киеве и нескольких областях объявляли ​​воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Днем 17 августа в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.

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Через 27 минут объявили отбой.

Автор: 

Воздушные силы (2268) воздушная тревога (782)


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