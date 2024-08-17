У Києві та кількох областях оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

Удень 17 серпня в низці областей України оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - ідеться в повідомленні.

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За 27 хвилин пролунав відбій.