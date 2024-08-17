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Россияне обстреляли Антоновку на Херсонщине: ранена местная жительница

Наслідки обстрілу

Российские войска обстреляли Антоновку Херсонской области, в результате была ранена местная жительница.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Госпитализирована женщина 1971 г.р. У нее контузия и раны. Получила их потерпевшая около 11.30 во время обстрела врагом Антоновки", - написал Мрочко.

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Автор: 

обстрел (26975) Херсонская область (4730)


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