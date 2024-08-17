Россияне обстреляли Антоновку на Херсонщине: ранена местная жительница
Российские войска обстреляли Антоновку Херсонской области, в результате была ранена местная жительница.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
"Госпитализирована женщина 1971 г.р. У нее контузия и раны. Получила их потерпевшая около 11.30 во время обстрела врагом Антоновки", - написал Мрочко.
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