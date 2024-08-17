Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині: поранено місцеву мешканку

Російські війська обстріляли Антонівку Херсонської області, у результаті було поранено місцеву мешканку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ушпиталено жінку 1971 р.н. У неї контузія і рани. Зазнала їх потерпіла близько 11.30 під час обстрілу ворогом Антонівки", - написав Мрочко.

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