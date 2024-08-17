УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10425 відвідувачів онлайн
Новини
280 0

Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині: поранено місцеву мешканку

Наслідки обстрілу

Російські війська обстріляли Антонівку Херсонської області, у результаті було поранено місцеву мешканку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ушпиталено жінку 1971 р.н. У неї контузія і рани. Зазнала їх потерпіла близько 11.30 під час обстрілу ворогом Антонівки", - написав Мрочко.

Також читайте: Унаслідок російських атак минулої доби на Херсонщині поранено шість людей, зокрема дитину, на Миколаївщині травмовано трьох поліцейських

Автор: 

обстріл (28296) Херсонська область (5716)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 