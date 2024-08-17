Унаслідок російських атак минулої доби на Херсонщині поранено шість людей, зокрема дитину, на Миколаївщині травмовано трьох поліцейських

Протягом минулої доби російські війська продовжували атакувати мирних мешканців, зокрема в Херсонській області поранень зазнали шість осіб, серед яких дитина, а в Миколаївській – травмовані троє поліцейських.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільників ОВА.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що минулої доби на Херсонщині під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Придніпровське, Комишани, Антонівка, Інгулець, Станіслав, Ромашкове, Понятівка, Велетенське, Софіївка, Інженерне, Кізомис, Томина Балка, Первомайське, Берислав, Нововоронцовка, Золота Балка, Заможне, Одрадокам'янка, Новокаїри, Зміївка та місто Херсон.

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Як зазначається, російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні заклади; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопровід, приватні автомобілі та автівку рятувальників.



Унаслідок російської агресії 6 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

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Так, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у ніч на 17 серпня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136".



Також він розповів про ситуацію в Миколаївському районі за минулу добу.



"Учора, 16 серпня, об 11:55, 12:18, 15:15 та сьогодні зранку, 17 серпня, о 04:55 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок одного з обстрілів травмовані троє поліцейських, які документували наслідки попередньої ворожої атаки, та пошкоджено службовий автомобіль", - йдеться в повідомленні.

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Також учора о 17:06 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.



Крім того, о 21:33 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

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