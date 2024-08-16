На Миколаївщині унаслідок влучання російського дрона в авто травмовані троє поліцейських. ФОТОрепортаж
16 серпня в Куцурубській громаді Миколаївщини російські військові поцілили дроном в авто правоохоронців, які приїхали документувати наслідки попередньої ворожої атаки FPV-дронами.
Про це повідомили в Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
Військові РФ завдали удару безпілотником по Куцурубській громаді.
"Троє співробітників відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління, які прибули до мешканців села для документування наслідків попередньої ворожої атаки FPV-дронами, дістали вибухові поранення. Ворог підступно атакував службовий автомобіль також FPV-дроном", - ідеться в повідомленні.
Нині поліцейські перебувають на лікуванні.
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