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На Миколаївщині унаслідок влучання російського дрона в авто травмовані троє поліцейських. ФОТОрепортаж

16 серпня в Куцурубській громаді Миколаївщини російські військові поцілили дроном в авто правоохоронців, які приїхали документувати наслідки попередньої ворожої атаки FPV-дронами.

Про це повідомили в Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ

Військові РФ завдали удару безпілотником по Куцурубській громаді.

"Троє співробітників відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління, які прибули до мешканців села для документування наслідків попередньої ворожої атаки FPV-дронами, дістали вибухові поранення. Ворог підступно атакував службовий автомобіль також FPV-дроном", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині виникла пожежа в Андріївському урочищі, площа займання - 70 гектарів. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині росіяни поцілили дроном у машину поліцейських
На Миколаївщині росіяни поцілили дроном у машину поліцейських
На Миколаївщині росіяни поцілили дроном у машину поліцейських

Нині поліцейські перебувають на лікуванні.

Автор: 

безпілотник (4153) Миколаївська область (2273) Нацполіція (15164) жертви (1793)


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