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В Николаевской области вследствие попадания российского дрона в автомобиль травмированы трое полицейских. ФОТОРЕПОРТАЖ

16 августа в Куцурубской громаде Николаевской области российские военные ударили дроном в автомобиль правоохранителей, которые приехали документировать последствия предыдущей вражеской атаки FPV-дронами.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Военные РФ нанесли удар беспилотником по Куцурубской громаде.

"Трое сотрудников отделения полиции №7 Николаевского районного управления, которые прибыли к жителям села для документирования последствий предыдущей вражеской атаки FPV-дронами, получили взрывные ранения. Враг коварно атаковал служебный автомобиль также FPV-дроном", - говорится в сообщении.

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На Миколаївщині росіяни поцілили дроном у машину поліцейських
На Миколаївщині росіяни поцілили дроном у машину поліцейських
На Миколаївщині росіяни поцілили дроном у машину поліцейських

Сейчас полицейские находятся на лечении.

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