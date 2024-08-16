В Николаевской области вследствие попадания российского дрона в автомобиль травмированы трое полицейских. ФОТОРЕПОРТАЖ
16 августа в Куцурубской громаде Николаевской области российские военные ударили дроном в автомобиль правоохранителей, которые приехали документировать последствия предыдущей вражеской атаки FPV-дронами.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Военные РФ нанесли удар беспилотником по Куцурубской громаде.
"Трое сотрудников отделения полиции №7 Николаевского районного управления, которые прибыли к жителям села для документирования последствий предыдущей вражеской атаки FPV-дронами, получили взрывные ранения. Враг коварно атаковал служебный автомобиль также FPV-дроном", - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские находятся на лечении.
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