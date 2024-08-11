На Николаевщине возник пожар в Андреевском урочище, площадь возгорания - 70 гектаров. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Николаевской области пожарные ликвидируют пожар на территории заповедного Андреевского урочища. Ситуацию осложняет порывистый ветер.
Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что пламя охватило более 30 гектаров хвойного настила и сухой травы, а также частично распространилось на жилой сектор села Ковалевка. Было возгорание трех хозяйственных построек и двух жилых домов, однако его удалось ликвидировать.
По словам спасателей, тушение осложняет порывчатый ветер. На месте работают 75 пожарных и 15 единиц техники ГСЧС.
Спасатели осуществляют мониторинг ситуации с помощью БпЛА.
Позже в ГСЧС рассказали, что по состоянию на 18:00 общая площадь пожара составляла 70 га, из которых 50 га - это лес, 20 га - сухая трава и камыш.
Угрозы жилому сектору нет.
К ликвидации пожара дополнительно задействовали еще 45 пожарных и 2 единицы техники.
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