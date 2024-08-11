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На Миколаївщині виникла пожежа в Андріївському урочищі, площа займання - 70 гектарів. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області вогнеборці ліквідовують пожежу на території заповідного Андріївського урочища. Ситуацію ускладнює поривчастий вітер.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що полум'я охопило понад 30 гектарів хвойного настилу та сухої трави, а також частково поширилося на житловий сектор села Ковалівка. Було займання трьох господарчих споруд та двох житлових будинків, проте його вдалося ліквідувати.

На Миколаївщині виникла пожежа в Андріївському урочищі

За словами рятувальників, гасіння ускладнює поривчастий вітер. На місці працюють 75 вогнеборці та 15 одиниць техніки ДСНС.

На Миколаївщині виникла пожежа в Андріївському урочищі

На Миколаївщині виникла пожежа в Андріївському урочищі

Рятувальники здійснюють моніторинг ситуації за допомогою БпЛА.

Пізніше у ДСНС розповіли, що станом на 18:00 загальна площа пожежі становила 70 га, з яких 50 га. - це ліс, 20 га. - суха трава та очерет.

Загрози житловому сектору немає.

До ліквідації пожежі додатково задіяли ще 45 вогнеборців та 2 одиниці техніки.

На Миколаївщині виникла пожежа в Андріївському урочищі

На Миколаївщині виникла пожежа в Андріївському урочищі

На Миколаївщині виникла пожежа в Андріївському урочищі

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Автор: 

Миколаївська область (2274) пожежа (4330) ДСНС (5110)


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