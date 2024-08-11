На Миколаївщині виникла пожежа в Андріївському урочищі, площа займання - 70 гектарів. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області вогнеборці ліквідовують пожежу на території заповідного Андріївського урочища. Ситуацію ускладнює поривчастий вітер.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що полум'я охопило понад 30 гектарів хвойного настилу та сухої трави, а також частково поширилося на житловий сектор села Ковалівка. Було займання трьох господарчих споруд та двох житлових будинків, проте його вдалося ліквідувати.

За словами рятувальників, гасіння ускладнює поривчастий вітер. На місці працюють 75 вогнеборці та 15 одиниць техніки ДСНС.

Рятувальники здійснюють моніторинг ситуації за допомогою БпЛА.

Пізніше у ДСНС розповіли, що станом на 18:00 загальна площа пожежі становила 70 га, з яких 50 га. - це ліс, 20 га. - суха трава та очерет.

Загрози житловому сектору немає.

До ліквідації пожежі додатково задіяли ще 45 вогнеборців та 2 одиниці техніки.

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