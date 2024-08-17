В результате российских атак за прошедшие сутки на Херсонщине ранены шесть человек, в том числе ребенок, в Николаевской области травмированы трое полицейских
За прошедшие сутки российские войска продолжали атаковать мирных жителей, в частности в Херсонской области ранения получили шесть человек, среди которых ребенок, а в Николаевской - травмированы трое полицейских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на руководителей ОВА.
Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки на Херсонщине под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Приднепровское, Камышаны, Антоновка, Ингулец, Станислав, Ромашково, Понятовка, Велетенское, Софиевка, Инженерное, Кизомис, Томина Балка, Первомайское, Берислав, Нововоронцовка, Золотая Балка, Заможное, Одрадокаменка, Новокаиры, Змеевка и город Херсон.
Как отмечается, российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательные учреждения; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 22 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, частные автомобили и машину спасателей.
В результате российской агрессии 6 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.
Так, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 17 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136".
Также он рассказал о ситуации в Николаевском районе за минувшие сутки.
"Вчера, 16 августа, в 11:55, 12:18, 15:15 и сегодня утром, 17 августа, в 04:55 враг атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV. В результате одного из обстрелов травмированы трое полицейских, которые документировали последствия предыдущей вражеской атаки, и поврежден служебный автомобиль", - говорится в сообщении.
Также вчера в 17:06 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.
Кроме того, в 21:33 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.
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