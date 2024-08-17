Стефанчук посоветовал нардепам воздержаться от поездок в Курскую область, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к депутатам с просьбой воздержаться от поездок в Курскую область России.
Об этом сообщил нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, приведя цитату спикера ВРУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Ко мне обратилось руководство Сил специальных операций с настоятельной просьбой к народным депутатам Украины воздержаться от поездок в Курскую область. Это существенно препятствует проведению необходимых мероприятий по ведению военной операции", - говорится в заявлении Стефанчука.
Спикер парламента призвал депутатов прислушаться к просьбе украинских военных.
Напомним, 12 августа нардеп от Голоса Роман Костенко сообщил, что отправился в "командировку" в Россию - на опубликованном видео он в военной форме пересекает границу со страной-агрессором. В ролике он обратился к Стефанчуку с просьбой пустить его за пределы Украины.
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Це елементарно.
Але солдати вимагали його зняти.
Хто депутати від Сум у Верховній Раді?
Так що такi у нас депутати...☺️
Наполегливим колись було...
можуть зрадити місцезнаходження ЗСУ..
нехай ЗСУ робить свою справу,
а нардепи приймають потрібні закони..,
щоб перемогти ворога - не тільки московію-рф, але і внутрішнього..
1. Слуги можуть зайве ляпнути чи локацію здати.
2. ЄС не будуть висвітлювати хероїчну потужну участь верховного ухилянта в подіях.
референдум
приєднання
призов до армії
Литва - Референдум про незалежність від СРСР проходив 9 лютого 1991 року. Литовці підтримали відновлення незалежності, яка була проголошена ще 11 березня 1990 року, але фактично підтверджена у 1991 році.
Естонія - Естонія проголосувала за відновлення незалежності на референдумі 3 березня 1991 року. Офіційно незалежність була відновлена 20 серпня 1991 року.
Всі вони ВІДНОВИЛИ Незалежність і лише ми ПРОГОЛОСИЛИ! (всі останні республіки бссср (бувшого ссср) референдум взагалі не проводили).
(он як зараз(в сьогоденні, 2024 рік.), "слуга народу", як може затягує розгляд законопроекту по забороні московитською церкви(філіалу феесбє, на мою думку)в Україні. Спочатку не вносили навіть на розгляд даний законопроект, а після того як було заблоковано трибуну 23 липня 2024 року, з вимогою внести даний законопроект на розгляд, то було прийнято рішення, що "слуга народу", має майже місяць
(з 23 липня по 21 серпня 2024 року, оголосивши "перерву" в роботі Верховна Рада України на цей (23 липня 2024 по 21 серпня 2024 року) період часу.)
, попрацює над 2 (двома) поправками в даний законопроект.)
А в початковому варіанті, було "відновлення української державності" (на фото нижче, під вказаною в "чорновику" датою 24.08.1991 рік, перекреслене слово "відновлення".) :
"Проєкт Акту за Незалежність України і нова криза в Раді
Проєкт Акту проголошення Незалежності написали напередодні. Левко Лук'яненко у шкільному зошиті виводив: "виражаючи волю народу України до життя у незалежній державі, продовжуючи традиції державотворення української народної республіки, сформульовані 22 січня 1918 року Четвертим універсалом…". Ця перша фраза зазнає найбільших змін. Відсилка до Української Народної Республіки здалася такою, що може налякати комуністичну більшість. І в наступній редакції її викреслили."
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https://suspilne.media/271353-citaj-abo-zadusu-tebe-comu-nezaleznist-ukraini-mogla-ne-vidbutisa/
"Порошенко про Лук'яненка: він був символом незламності українського духу"
07 липня 2018
https://www.radiosvoboda.org/a/news/29348889.html
Це і коню зрозуміло,чому порадив.