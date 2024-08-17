Стефанчук посоветовал нардепам воздержаться от поездок в Курскую область, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к депутатам с просьбой воздержаться от поездок в Курскую область России.

Об этом сообщил нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, приведя цитату спикера ВРУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Ко мне обратилось руководство Сил специальных операций с настоятельной просьбой к народным депутатам Украины воздержаться от поездок в Курскую область. Это существенно препятствует проведению необходимых мероприятий по ведению военной операции", - говорится в заявлении Стефанчука.

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Спикер парламента призвал депутатов прислушаться к просьбе украинских военных.

Напомним, 12 августа нардеп от Голоса Роман Костенко сообщил, что отправился в "командировку" в Россию - на опубликованном видео он в военной форме пересекает границу со страной-агрессором. В ролике он обратился к Стефанчуку с просьбой пустить его за пределы Украины.