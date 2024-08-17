Стефанчук порадив нардепам утриматись від поїздок в Курську область, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до депутатів з проханням утриматися від поїздок в Курську область Росії.

Про це повідомив нардеп від Батьківщини Олексій Кучеренко, навівши цитату спікера ВРУ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"До мене звернулось керівництво Сил спеціальних операцій із настійливим проханням до народних депутатів України утриматись від поїздок до Курської області. Це суттєво перешкоджає проведенню необхідних заходів щодо ведення військової операції", – йдеться у заяві Стефанчука.

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Спікер парламенту закликав депутатів дослухатись до прохання українських військових.

Нагадаємо, 12 серпня нардеп від Голосу Роман Костенко повідомив, що вирушив у "відрядження" до Росії – на опублікованому відео він у військовій формі перетинає кордон з країною-агресором. У ролику він звернувся до Стефанчука з проханням пустити його за межі України.