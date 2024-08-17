Стефанчук порадив нардепам утриматись від поїздок в Курську область, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до депутатів з проханням утриматися від поїздок в Курську область Росії.
Про це повідомив нардеп від Батьківщини Олексій Кучеренко, навівши цитату спікера ВРУ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"До мене звернулось керівництво Сил спеціальних операцій із настійливим проханням до народних депутатів України утриматись від поїздок до Курської області. Це суттєво перешкоджає проведенню необхідних заходів щодо ведення військової операції", – йдеться у заяві Стефанчука.
Спікер парламенту закликав депутатів дослухатись до прохання українських військових.
Нагадаємо, 12 серпня нардеп від Голосу Роман Костенко повідомив, що вирушив у "відрядження" до Росії – на опублікованому відео він у військовій формі перетинає кордон з країною-агресором. У ролику він звернувся до Стефанчука з проханням пустити його за межі України.
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Це елементарно.
Але солдати вимагали його зняти.
Хто депутати від Сум у Верховній Раді?
Так що такi у нас депутати...☺️
Наполегливим колись було...
можуть зрадити місцезнаходження ЗСУ..
нехай ЗСУ робить свою справу,
а нардепи приймають потрібні закони..,
щоб перемогти ворога - не тільки московію-рф, але і внутрішнього..
1. Слуги можуть зайве ляпнути чи локацію здати.
2. ЄС не будуть висвітлювати хероїчну потужну участь верховного ухилянта в подіях.
референдум
приєднання
призов до армії
Литва - Референдум про незалежність від СРСР проходив 9 лютого 1991 року. Литовці підтримали відновлення незалежності, яка була проголошена ще 11 березня 1990 року, але фактично підтверджена у 1991 році.
Естонія - Естонія проголосувала за відновлення незалежності на референдумі 3 березня 1991 року. Офіційно незалежність була відновлена 20 серпня 1991 року.
Всі вони ВІДНОВИЛИ Незалежність і лише ми ПРОГОЛОСИЛИ! (всі останні республіки бссср (бувшого ссср) референдум взагалі не проводили).
(он як зараз(в сьогоденні, 2024 рік.), "слуга народу", як може затягує розгляд законопроекту по забороні московитською церкви(філіалу феесбє, на мою думку)в Україні. Спочатку не вносили навіть на розгляд даний законопроект, а після того як було заблоковано трибуну 23 липня 2024 року, з вимогою внести даний законопроект на розгляд, то було прийнято рішення, що "слуга народу", має майже місяць
(з 23 липня по 21 серпня 2024 року, оголосивши "перерву" в роботі Верховна Рада України на цей (23 липня 2024 по 21 серпня 2024 року) період часу.)
, попрацює над 2 (двома) поправками в даний законопроект.)
А в початковому варіанті, було "відновлення української державності" (на фото нижче, під вказаною в "чорновику" датою 24.08.1991 рік, перекреслене слово "відновлення".) :
"Проєкт Акту за Незалежність України і нова криза в Раді
Проєкт Акту проголошення Незалежності написали напередодні. Левко Лук'яненко у шкільному зошиті виводив: "виражаючи волю народу України до життя у незалежній державі, продовжуючи традиції державотворення української народної республіки, сформульовані 22 січня 1918 року Четвертим універсалом…". Ця перша фраза зазнає найбільших змін. Відсилка до Української Народної Республіки здалася такою, що може налякати комуністичну більшість. І в наступній редакції її викреслили."
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https://suspilne.media/271353-citaj-abo-zadusu-tebe-comu-nezaleznist-ukraini-mogla-ne-vidbutisa/
"Порошенко про Лук'яненка: він був символом незламності українського духу"
07 липня 2018
https://www.radiosvoboda.org/a/news/29348889.html
Це і коню зрозуміло,чому порадив.