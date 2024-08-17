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Стефанчук порадив нардепам утриматись від поїздок в Курську область, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до депутатів з проханням утриматися від поїздок в Курську область Росії.

Про це повідомив нардеп від Батьківщини Олексій Кучеренко, навівши цитату спікера ВРУ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"До мене звернулось керівництво Сил спеціальних операцій із настійливим проханням до народних депутатів України утриматись від поїздок до Курської області. Це суттєво перешкоджає проведенню необхідних заходів щодо ведення військової операції", – йдеться у заяві Стефанчука.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Робота бойових груп ССО на Курщині за деякий час до початку основних подій. ВIДЕО

Спікер парламенту закликав депутатів дослухатись до прохання українських військових.

Нагадаємо, 12 серпня нардеп від Голосу Роман Костенко повідомив, що вирушив у "відрядження" до Росії – на опублікованому відео він у військовій формі перетинає кордон з країною-агресором. У ролику він звернувся до Стефанчука з проханням пустити його за межі України.

Автор: 

Кучеренко Олексій (79) Стефанчук Руслан (753) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+19
чому ??? Курск, Белгород, Брянськ, Воронеж, Кубань - автентична територія УНР !!!

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17.08.2024 20:20
+14
Піаритись дозволено тільки ОП і слугам, а інші повинні сидіти тихо
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17.08.2024 20:20
+14
В Покровську чекають депутатів з допомогою.
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17.08.2024 20:26
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Перш ніж щось везти, потрібно взнати потреби.
Це елементарно.
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18.08.2024 10:46 Відповісти
Костенко не буде влаштовувати зустрічей-показух, він може взнати і допомогти вирішити проблеми саме військових.
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18.08.2024 10:26 Відповісти
Ви вже мене на матюки спровокували! А командири підрозділів навіщо? Навіщо вони пишуть вечорами "бойові донесення" - в яких доповідають про втрати та потребу в *********** та МТЗ? Він там буде працювать "смотрящим"? Від кого саме? Від командування? Тоді чого вого його туди не командирує? Від ВР? Так вона цього робить не хоче! Від "Голосу"? А партія має на це право? Виходить - це його власна ініціатива? І ми знову повертаємося до того самого поняття - з якого я й починав: "піар"!
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18.08.2024 10:40 Відповісти
Содоль також писав рапорти. І інші подібні йому також.
Але солдати вимагали його зняти.
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18.08.2024 10:41 Відповісти
Відповідаю Вам Вашими ж словами: "Не треба гребти всіх під одну гребінку".
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18.08.2024 10:46 Відповісти
От і не гребіть Костенка однією гребінкою із опзжешниками і зеленою пошестю.
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18.08.2024 10:48 Відповісти
А я і не "гребу"! Він сам "підставляється"!
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18.08.2024 12:18 Відповісти
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18.08.2024 17:10 Відповісти
Заходив на територію короткочасно у складі підрозділу ЦСО"А".
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19.08.2024 16:38 Відповісти
Та можно i в Суми-здобудуть ще тi незабуваемi эмоцii...🙄😏😠
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17.08.2024 23:34 Відповісти
Запросіть туди тих депутатів, за яких проголосували.
Хто депутати від Сум у Верховній Раді?
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18.08.2024 10:27 Відповісти
Я голосувала за кандидата вiд партii ЕС i вiн зараз воюе на фронтi... Але можу розповiсти ще одну реальну icторiю. Моя знайома продала дуже хорошу хату в селi депутату. I для кого вiн купив? Для наших хлопцiв, що проходять реабелiтацiю.А хата класна-справжньоi господинi з коврами навiть в лiтнiй кухнi, з холодильником та тв.
Так що такi у нас депутати...☺️
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18.08.2024 18:36 Відповісти
Піаритись дозволено тільки ОП і слугам, а інші повинні сидіти тихо
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17.08.2024 20:20 Відповісти
Але вони сцикуни, тому і самі не їдуть туди, і іншим не дозволяють.
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17.08.2024 21:12 Відповісти
А в курськ вони через туреччину вояжитимуть чи через північний полюс?!
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17.08.2024 20:25 Відповісти
Через Зірку Смерті телепортуються
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17.08.2024 20:49 Відповісти
В Покровську чекають депутатів з допомогою.
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17.08.2024 20:26 Відповісти
Ще одно лайно рот відкрило.
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17.08.2024 20:28 Відповісти
Тупо попіаритись(Але якби це їздили туди як майбутні і постійні парламентарі КНР,то так.Або в складі ДРГ до тьоткіного котла висунутися то також плюсую.
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17.08.2024 20:28 Відповісти
Бояться що підстрелять, чи щоб роблячи фоточки не видавали геолокацію?
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17.08.2024 20:30 Відповісти
Логічно ..Бо у Вовчанськ мабуть ніхто не їздить а у Судді хайпу буде море
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17.08.2024 20:30 Відповісти
Мабуть Ви мали наувазi Суджу...🙄
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17.08.2024 23:39 Відповісти
Привезите в Курскую область зеледента. Он любит пиарится на на месте боевых событий.
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17.08.2024 20:32 Відповісти
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17.08.2024 20:50 Відповісти
Зберіть всю фракцію зелених прислужників ***** разом з голосом ануса та опезежопою, та десь туди до Покровська, під КАБи. Хай би трохи відчули реальність.
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17.08.2024 20:40 Відповісти
желательно что бы этих упырей накрыло всех, до последнего внутреннего врага...
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17.08.2024 20:48 Відповісти
большей радости у народа и не было бы
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17.08.2024 21:09 Відповісти
"З настійливим" - це як? Залізлі на стіл та прокукаріли прохання? Чи настоякою підшліфовалися апосля? Купить словника для голови парламенту?
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17.08.2024 20:44 Відповісти
Це треба у Фаріон, або Ніцой питати..

Наполегливим колись було...
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17.08.2024 20:51 Відповісти
"Азірівський" словник мабуть підсунули
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18.08.2024 07:53 Відповісти
не вірю всяким там нардепам..
можуть зрадити місцезнаходження ЗСУ..

нехай ЗСУ робить свою справу,
а нардепи приймають потрібні закони..,
щоб перемогти ворога - не тільки московію-рф, але і внутрішнього..
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17.08.2024 20:54 Відповісти
Нардепи бувають різними. Прочитайте біографію Романа Костенка.
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17.08.2024 21:14 Відповісти
да никто и не собирался, делают вид, что рвутся на передовую а им не разрешают, плюнуть бы им всем в морду
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17.08.2024 21:03 Відповісти
Свинарчук порадив з 2х причин.
1. Слуги можуть зайве ляпнути чи локацію здати.
2. ЄС не будуть висвітлювати хероїчну потужну участь верховного ухилянта в подіях.
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17.08.2024 21:06 Відповісти
робити все треба послідовно:
референдум
приєднання
призов до армії
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17.08.2024 21:17 Відповісти
Латвія - Референдум про незалежність від СРСР відбувся 3 березня 1991 року. Латвійці проголосували за відновлення незалежності, яка була відновлена 21 серпня 1991 року.

Литва - Референдум про незалежність від СРСР проходив 9 лютого 1991 року. Литовці підтримали відновлення незалежності, яка була проголошена ще 11 березня 1990 року, але фактично підтверджена у 1991 році.

Естонія - Естонія проголосувала за відновлення незалежності на референдумі 3 березня 1991 року. Офіційно незалежність була відновлена 20 серпня 1991 року.

Всі вони ВІДНОВИЛИ Незалежність і лише ми ПРОГОЛОСИЛИ! (всі останні республіки бссср (бувшого ссср) референдум взагалі не проводили).
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17.08.2024 21:39 Відповісти
В Україні референдум був 1 грудня 1991р. А проголосили чи відновили, то тільки демагогія, що не міняє суті.
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18.08.2024 00:17 Відповісти
А ви згодні, що 1921 - 1991 були роками російської окупації України?
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18.08.2024 08:22 Відповісти
В 1991 році, "комуністична партія" була в більшості (375 з 450 депутатів) в Верховна Рада України, тому наврядчи вони проголосували б "за" саме відновлення.

(он як зараз(в сьогоденні, 2024 рік.), "слуга народу", як може затягує розгляд законопроекту по забороні московитською церкви(філіалу феесбє, на мою думку)в Україні. Спочатку не вносили навіть на розгляд даний законопроект, а після того як було заблоковано трибуну 23 липня 2024 року, з вимогою внести даний законопроект на розгляд, то було прийнято рішення, що "слуга народу", має майже місяць
(з 23 липня по 21 серпня 2024 року, оголосивши "перерву" в роботі Верховна Рада України на цей (23 липня 2024 по 21 серпня 2024 року) період часу.)
, попрацює над 2 (двома) поправками в даний законопроект.)

А в початковому варіанті, було "відновлення української державності" (на фото нижче, під вказаною в "чорновику" датою 24.08.1991 рік, перекреслене слово "відновлення".) :

"Проєкт Акту за Незалежність України і нова криза в Раді

Проєкт Акту проголошення Незалежності написали напередодні. Левко Лук'яненко у шкільному зошиті виводив: "виражаючи волю народу України до життя у незалежній державі, продовжуючи традиції державотворення української народної республіки, сформульовані 22 січня 1918 року Четвертим універсалом…". Ця перша фраза зазнає найбільших змін. Відсилка до Української Народної Республіки здалася такою, що може налякати комуністичну більшість. І в наступній редакції її викреслили."

https://cdn4.suspilne.media/images/resize/720x1.78/739df8346ef99f6c.jpg

https://suspilne.media/271353-citaj-abo-zadusu-tebe-comu-nezaleznist-ukraini-mogla-ne-vidbutisa/
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18.08.2024 14:29 Відповісти
А не знав я цього про Лук'яненка...запам'яталася його фраза тоді на Софіївській Площі - хоч з чортом, хоч з комуністами, але за Незалежну Україну!...
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18.08.2024 14:35 Відповісти
Ось знайшов таку статтю, там ще є посилання під статтею по темі, якщо цікаво:

"Порошенко про Лук'яненка: він був символом незламності українського духу"

07 липня 2018

https://www.radiosvoboda.org/a/news/29348889.html
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19.08.2024 11:27 Відповісти
він боїться, що ОПЗЖ сбіжить через кордон до рашки )) як тоді Слуги Уроду будуть голосувати ??
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17.08.2024 21:45 Відповісти
Усі , хто бажав здриснути , вони могли разом с королевською втекти . Через ЕС в 10 разів було беспечнійше . А тут може й з обох боків атртою накрити . На йому ж не написанно, що це зажопінець . Та й польові частини орків й знати не знають , що це зрадники України ... Тому їм крайще плисти по Тисі ...
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17.08.2024 22:45 Відповісти
так зараз усіх депутатів через підпис цієї свинюки випускають... Пороха ще коли не випускали ? отож ... а ці можуть через неконтрольований кордон сдристнути )) переодягнуться в жіноче плаття як Кєрєнський ))
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17.08.2024 22:56 Відповісти
Про Керенського -- брехня комуняк . Він вільно доїхав до Юденіча , який пітримувал до 1921 року саме тимчасовий уряд , бо мав ліберальні погляди ... Й потім , Ви щиро вірите , що московити по жінкам не гасясь з кулеметів й гармат ?! Через лінію бойових зітхнень цівільні рухаються лише дуже сміливі й через відчай й неможливість зробити це якось інакше . З грошами ригів ця наволоч може в Одесі купити катер , швидкість якого в рази більша за катери погранців й здриснути ... Навіщо їм ризикувати дупою ?! Й тим більш , що в Україні залишилися лише ті риги , якіх захища татаров й кодла ... а до перевибоврій йще довго . Є йще в них гетьманцев , тех колишній риг ...
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18.08.2024 01:48 Відповісти
та може і брехня )) то було сказано за для "красного словця" ))
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18.08.2024 12:16 Відповісти
як вважаєш, чому Мертветчук так не здриснув ? )) чи давно не 3,14зжений %уйсфрич ? )) взагалі б сіли у літак та до ********* бульбашенківської ))
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18.08.2024 12:18 Відповісти
"Стефанчук порадив нардепам утриматись від поїздок в Курську область".
Це і коню зрозуміло,чому порадив.
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17.08.2024 22:00 Відповісти
шоб штанці не запаскудили
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18.08.2024 08:38 Відповісти
свиня огидна
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17.08.2024 22:02 Відповісти
Ящо депутат не з "жопи" (а хоч й забороненної) що би ми про їх не казали й як би їх не лайнили (в більшості випадків - заСЛУГували) але для орків депутат ВР це як генерал ЗСУ . Дуже цінний трофей . Але на відміну від генералів , народ обуриться , якщо орки за одного депутата повернуть 100 московитьських мобіків . Тому прохання ЗСУ дуже доречне з будь якої точки зору . А Роман Костенко хоч й депутат , але він йще військовий . Це трохи інше . А діду Кучеренку (як колишньому міністру) там точно нема що робити . При всій повазі до його фаху .
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17.08.2024 22:40 Відповісти
Довбні в своєму звичному репертуарі....***@ний цирк уродів...
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18.08.2024 06:31 Відповісти
Порадив! Тобто через кордон з рашкою можна без дозволу найвеличніших узурпаторів, а через західний навіть депутатам (згадав, як не випустили Пороха, хоч я, м'яко кажучи, не його фанат) категоричне зась?
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18.08.2024 12:58 Відповісти
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