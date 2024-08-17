В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за активности вражеской авиации (обновлено)
Поздно вечером 17 августа в ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за активности тактической авиации на северо-восточном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении", - сообщили в Воздушных силах ВСУ в 22:13.
По состоянию на 22:25 карта воздушных тревог выглядела так:
Обновление
В 22:38 по областям последовали отбои воздушной тревоги. Однако угроза оставалась в Сумской области.
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