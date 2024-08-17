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Новости Война
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В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за активности вражеской авиации (обновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Поздно вечером 17 августа в ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за активности тактической авиации на северо-восточном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении", - сообщили в Воздушных силах ВСУ в 22:13.

По состоянию на 22:25 карта воздушных тревог выглядела так:

карта тривог

Обновление

В 22:38 по областям последовали отбои воздушной тревоги. Однако угроза оставалась в Сумской области.

Смотрите также: Авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила мост на Курском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Воздушные силы (2268) воздушная тревога (782)


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