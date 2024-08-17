У низці областей оголошували повітряну тривогу через активність ворожої авіації (оновлено)

Пізно ввечері 17 серпня в низці областей оголошували повітряну тривогу через активність тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ о 22:13.

Станом на 22:25 карта повітряних тривог виглядала так:

Оновлення

О 22:38 по областях пішли відбої повітряної тривоги. Проте загроза залишалася у Сумській області.

Читайте також: У Києві та кількох областях оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)