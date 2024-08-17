У низці областей оголошували повітряну тривогу через активність ворожої авіації (оновлено)
Пізно ввечері 17 серпня в низці областей оголошували повітряну тривогу через активність тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ о 22:13.
Станом на 22:25 карта повітряних тривог виглядала так:
Оновлення
О 22:38 по областях пішли відбої повітряної тривоги. Проте загроза залишалася у Сумській області.
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