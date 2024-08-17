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У низці областей оголошували повітряну тривогу через активність ворожої авіації (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Пізно ввечері 17 серпня в низці областей оголошували повітряну тривогу через активність тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ о 22:13.

Станом на 22:25 карта повітряних тривог виглядала так:

карта тривог

Оновлення

О 22:38 по областях пішли відбої повітряної тривоги. Проте загроза залишалася у Сумській області. 

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Повітряні сили (2608) повітряна тривога (909)


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