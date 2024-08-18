Отсутствие документов не препятствует эвакуации из опасных районов, - разъяснение Минреинтеграции
Отсутствие документов не может быть основанием для отказа в эвакуации из опасных районов.
Об этом говорится в объяснении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Нельзя отказывать в эвакуации из опасных районов из-за отсутствия документов.
Законодательством не предусмотрены ограничения в эвакуации для лиц без документов, удостоверяющих личность.
Отметим, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти.
Также напоминаем: поселение в местах временного проживания для ВПЛ возможно даже в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность.
Это предусмотрено постановлением Кабмина от 1 сентября 2023 года № 930 "Некоторые вопросы функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц". Проект акта разработало Минреинтеграции.
Если вам известны случаи отказа в эвакуации в связи с отсутствием удостоверяющих личность документов, обращайтесь на горячую линию Минреинтеграции 1548 или пишите нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", - говорится в сообщении.
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Ну и шо?
Утром руководство ЦВП мужика пошлёт в военкомат, становиться на учет. А баба, из за денег пойдёт в соцзащиту. Нигде без документов не пропетляешь.