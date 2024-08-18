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Отсутствие документов не препятствует эвакуации из опасных районов, - разъяснение Минреинтеграции

Евакуація

Отсутствие документов не может быть основанием для отказа в эвакуации из опасных районов.

Об этом говорится в объяснении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Нельзя отказывать в эвакуации из опасных районов из-за отсутствия документов.

Законодательством не предусмотрены ограничения в эвакуации для лиц без документов, удостоверяющих личность.

Отметим, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти.

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Также напоминаем: поселение в местах временного проживания для ВПЛ возможно даже в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность.

Это предусмотрено постановлением Кабмина от 1 сентября 2023 года № 930 "Некоторые вопросы функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц". Проект акта разработало Минреинтеграции.

Если вам известны случаи отказа в эвакуации в связи с отсутствием удостоверяющих личность документов, обращайтесь на горячую линию Минреинтеграции 1548 или пишите нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", - говорится в сообщении.

Мінреінтеграції про евакуацію без документів

Автор: 

эвакуация (2068) Министерство реинтеграции (278)


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Так в Дії повинні бути!
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18.08.2024 00:36 Ответить
Видаляйте цю заразу
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18.08.2024 00:47 Ответить
Неможна, судові поввстки тепер через неї))
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18.08.2024 00:55 Ответить
Дуже розумно.. Таким макаром можна евакуювати всіх бажаючих росіян чи колаборантів, чи наших вбивць, потім видати їм тимчасові документи, ще й направити біженцями в Європу, щоб їм гроші платили. Навпаки, має бути найсуворіший контроль людей з тих зон. Вже натикали в Європі тих росіян звідти, що слова українського не знають і Україну ненавидять.
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18.08.2024 06:55 Ответить
Также напоминаем: поселение в местах временного проживания для ВПЛ возможно даже в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность. Источник:
Ну и шо?
Утром руководство ЦВП мужика пошлёт в военкомат, становиться на учет. А баба, из за денег пойдёт в соцзащиту. Нигде без документов не пропетляешь.
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18.08.2024 10:34 Ответить
 
 