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Відсутність документів не є перешкодою для евакуації з небезпечних районів, - роз’яснення Мінреінтеграції

Евакуація

Відсутність документів не може бути підставою для відмови в евакуації з небезпечних районів.

Про це йдеться у поясненні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.

"Не можна відмовляти в евакуації з небезпечних районів через відсутність документів

Законодавством не передбачені обмеження в евакуації для осіб без документів, що посвідчують особу.

Зазначимо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.

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Також нагадуємо: поселення у місцях тимчасового проживання для ВПО можливе навіть у разі відсутності документів, що посвідчують особу.

Це передбачено постановою Кабміну від 1 вересня 2023 року № 930 "Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб". Проєкт акта розробило Мінреінтеграції.

Якщо вам відомі випадки відмови в евакуації у зв’язку з відсутністю посвідчуючих особу документів, звертайтеся на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або пишіть нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", - йдеться у повідомленні.

Мінреінтеграції про евакуацію без документів

Автор: 

евакуація (2307) Міністерство реінтеграції (500)


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Так в Дії повинні бути!
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18.08.2024 00:36 Відповісти
Видаляйте цю заразу
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18.08.2024 00:47 Відповісти
Неможна, судові поввстки тепер через неї))
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18.08.2024 00:55 Відповісти
Дуже розумно.. Таким макаром можна евакуювати всіх бажаючих росіян чи колаборантів, чи наших вбивць, потім видати їм тимчасові документи, ще й направити біженцями в Європу, щоб їм гроші платили. Навпаки, має бути найсуворіший контроль людей з тих зон. Вже натикали в Європі тих росіян звідти, що слова українського не знають і Україну ненавидять.
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18.08.2024 06:55 Відповісти
Также напоминаем: поселение в местах временного проживания для ВПЛ возможно даже в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность. Источник:
Ну и шо?
Утром руководство ЦВП мужика пошлёт в военкомат, становиться на учет. А баба, из за денег пойдёт в соцзащиту. Нигде без документов не пропетляешь.
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18.08.2024 10:34 Відповісти
 
 