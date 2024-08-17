Відсутність документів не є перешкодою для евакуації з небезпечних районів, - роз’яснення Мінреінтеграції

Відсутність документів не може бути підставою для відмови в евакуації з небезпечних районів.

Про це йдеться у поясненні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.

"Не можна відмовляти в евакуації з небезпечних районів через відсутність документів

Законодавством не передбачені обмеження в евакуації для осіб без документів, що посвідчують особу.

Зазначимо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.

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Також нагадуємо: поселення у місцях тимчасового проживання для ВПО можливе навіть у разі відсутності документів, що посвідчують особу.

Це передбачено постановою Кабміну від 1 вересня 2023 року № 930 "Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб". Проєкт акта розробило Мінреінтеграції.

Якщо вам відомі випадки відмови в евакуації у зв’язку з відсутністю посвідчуючих особу документів, звертайтеся на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або пишіть нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", - йдеться у повідомленні.