Відсутність документів не є перешкодою для евакуації з небезпечних районів, - роз’яснення Мінреінтеграції
Відсутність документів не може бути підставою для відмови в евакуації з небезпечних районів.
Про це йдеться у поясненні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ.
"Не можна відмовляти в евакуації з небезпечних районів через відсутність документів
Законодавством не передбачені обмеження в евакуації для осіб без документів, що посвідчують особу.
Зазначимо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.
Також нагадуємо: поселення у місцях тимчасового проживання для ВПО можливе навіть у разі відсутності документів, що посвідчують особу.
Це передбачено постановою Кабміну від 1 вересня 2023 року № 930 "Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб". Проєкт акта розробило Мінреінтеграції.
Якщо вам відомі випадки відмови в евакуації у зв’язку з відсутністю посвідчуючих особу документів, звертайтеся на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або пишіть нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну и шо?
Утром руководство ЦВП мужика пошлёт в военкомат, становиться на учет. А баба, из за денег пойдёт в соцзащиту. Нигде без документов не пропетляешь.