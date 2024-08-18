РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9038 посетителей онлайн
Новости
8 664 10

Враг второй раз за утро атаковал Киев, на этот раз крылатыми ракетами

Уламки збитих російських ракет упали на території Київщини, є потерпілі

Утром 18 августа в Киеве снова объявляли воздушную тревогу. На этот раз враг атаковал столицу крылатыми ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

По информации начальника КГВА Сергея Попка, враг, вероятно, атаковал столицу ракетами "Искандер-К".

"Через два часа после попытки нанести баллистический удар, примерно в 07:00 враг атаковал Киев уже крылатыми ракетами. После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления. Силами и средствами ПВО все вражеские цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром в Киеве раздавались взрывы: враг атаковал баллистикой

Автор: 

Киев (25489) Воздушные силы (2268) Воздушные атаки на Киев (696)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені
показать весь комментарий
18.08.2024 08:27
+11
Затули писок,дурепо...
показать весь комментарий
18.08.2024 08:28
+5
Оті сучі комплекси Іскандер треба нищити ще на марші, краще на виробництві. Підступні падлюки і невразливі... до поки що. Вже багато чого навчились збивати та гасити, але ще ні одного комплексу (ракети не рахуємо, бо були збиття).
показать весь комментарий
18.08.2024 08:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені
показать весь комментарий
18.08.2024 08:27 Ответить
Затули писок,дурепо...
показать весь комментарий
18.08.2024 08:28 Ответить
Тобі треба знати, де конкретно? А для чого?
показать весь комментарий
18.08.2024 08:55 Ответить
Оті сучі комплекси Іскандер треба нищити ще на марші, краще на виробництві. Підступні падлюки і невразливі... до поки що. Вже багато чого навчились збивати та гасити, але ще ні одного комплексу (ракети не рахуємо, бо були збиття).
показать весь комментарий
18.08.2024 08:53 Ответить
Щось я проспав - нічого не чув. Значить - слава українським ППО/ПРО
показать весь комментарий
18.08.2024 09:19 Ответить
ночью шумело два раза, но не громко...
показать весь комментарий
18.08.2024 09:28 Ответить
Беснує обісраний бункерний трусливий дід ***** вова - син Сатани та відьми!
показать весь комментарий
18.08.2024 10:30 Ответить
З боку Броварів чулося добре, у мене двері заходили ходором.
показать весь комментарий
18.08.2024 11:05 Ответить
 
 