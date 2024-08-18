Враг второй раз за утро атаковал Киев, на этот раз крылатыми ракетами

Утром 18 августа в Киеве снова объявляли воздушную тревогу. На этот раз враг атаковал столицу крылатыми ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Ракетная опасность в областях где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

По информации начальника КГВА Сергея Попка, враг, вероятно, атаковал столицу ракетами "Искандер-К".

"Через два часа после попытки нанести баллистический удар, примерно в 07:00 враг атаковал Киев уже крылатыми ракетами. После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления. Силами и средствами ПВО все вражеские цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

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