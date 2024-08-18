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Новини
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Ворог вдруге за ранок атакував Київ, цього разу крилатими ракетами

Уламки збитих російських ракет упали на території Київщини, є потерпілі

Зранку 18 серпня у Києві знову оголошували повітряну тривогу. Цього разу ворог атакував столицю крилатими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, ворог, ймовірно, атакував столицю ракетами "Іскандер-К".

"За дві години після спроби завдати балістичного удару, приблизно о 07:00 ворог атакував Київ вже крилатими ракетами.  Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку у Києві лунали вибухи: ворог атакував балістикою

Автор: 

Київ (19429) Повітряні сили (2608) Повітряні атаки на Київ (753)


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Топ коментарі
+19
Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені
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18.08.2024 08:27
+11
Затули писок,дурепо...
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18.08.2024 08:28
+5
Оті сучі комплекси Іскандер треба нищити ще на марші, краще на виробництві. Підступні падлюки і невразливі... до поки що. Вже багато чого навчились збивати та гасити, але ще ні одного комплексу (ракети не рахуємо, бо були збиття).
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18.08.2024 08:53
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Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені
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18.08.2024 08:27 Відповісти
Затули писок,дурепо...
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18.08.2024 08:28 Відповісти
Тобі треба знати, де конкретно? А для чого?
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18.08.2024 08:55 Відповісти
Оті сучі комплекси Іскандер треба нищити ще на марші, краще на виробництві. Підступні падлюки і невразливі... до поки що. Вже багато чого навчились збивати та гасити, але ще ні одного комплексу (ракети не рахуємо, бо були збиття).
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18.08.2024 08:53 Відповісти
Щось я проспав - нічого не чув. Значить - слава українським ППО/ПРО
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18.08.2024 09:19 Відповісти
ночью шумело два раза, но не громко...
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18.08.2024 09:28 Відповісти
Беснує обісраний бункерний трусливий дід ***** вова - син Сатани та відьми!
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18.08.2024 10:30 Відповісти
З боку Броварів чулося добре, у мене двері заходили ходором.
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18.08.2024 11:05 Відповісти
 
 