Ворог вдруге за ранок атакував Київ, цього разу крилатими ракетами
Зранку 18 серпня у Києві знову оголошували повітряну тривогу. Цього разу ворог атакував столицю крилатими ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.
За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, ворог, ймовірно, атакував столицю ракетами "Іскандер-К".
"За дві години після спроби завдати балістичного удару, приблизно о 07:00 ворог атакував Київ вже крилатими ракетами. Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені", - йдеться в повідомленні.
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