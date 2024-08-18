Ворог вдруге за ранок атакував Київ, цього разу крилатими ракетами

Зранку 18 серпня у Києві знову оголошували повітряну тривогу. Цього разу ворог атакував столицю крилатими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, ворог, ймовірно, атакував столицю ракетами "Іскандер-К".

"За дві години після спроби завдати балістичного удару, приблизно о 07:00 ворог атакував Київ вже крилатими ракетами. Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені", - йдеться в повідомленні.

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