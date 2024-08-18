Зранку у Києві лунали вибухи: ворог атакував балістикою
18 серпня, близько 5 ранку, у Києві пролунали вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги, яку оголошували через загрозу балістики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили.
Згодом вони повідомили про ракети у напрямку Київщини.
"Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою!
Цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім. За інформацією, яка перевіряється, рашисти знову, втретє поспіль, скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23". І знову сили та засоби нашої протиповітряної оборони не дозволили ворогу досягнути своєї мети і уразити Київ", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Він зазначив, що ракети були уражені на підльоті до столиці.
"Крім того, практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ударних БпЛА ворога. Але наші воїни ППО завчасно зробити так, щоб кияни не чули навіть звуків бойової роботи. Всі дрони противника були знищенні далеко за межами міста", - додав Попко.
Без руйнувань та постраждалих.
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цікаво, що людина написала цифру фігурально, але насправді майже точно в 10 раз (70-700+)
тобі дурню навіть не причепитися, тільки свою дурну агресію виплескувати
2. Дивно що пускові не знищуємо. Пам'ятаю у 2022 був кейс на півночі України, коли знищили іскандер. Зараз же ми максимально близько до пускових. Як наші хаймарс, так уже 2 знищено. А як ми, то "це ж неможливо знищити пускову іскандера"
А кацапські Панцирі занадто швидко збивають наші розвідувальні дрони
Артилерії, яка била б а 60-80 км не існує.
"Подивіться вікіпедію хоча б"
Ну то зайдіть і подивіться - дальність стільби до 84 км стандартними керованними реактивннинми сарядами.
І тільки якщо замінити касету на 1 ракету АТАКАМС - дальість - до 300км. Але ракет на 300 км нам взагалі не поставляли - тільки на 150 і нними заборонили бити по території РФ.