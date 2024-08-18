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Зранку у Києві лунали вибухи: ворог атакував балістикою

ракета,іскандер,балістика

18 серпня, близько 5 ранку, у Києві пролунали вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги, яку оголошували через загрозу балістики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили.

Згодом вони повідомили про ракети  у напрямку Київщини.

скрін,сили,повітряни

"Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою!
Цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім. За інформацією, яка перевіряється, рашисти знову, втретє поспіль, скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23". І знову сили та засоби нашої протиповітряної оборони не дозволили ворогу досягнути своєї мети і уразити Київ", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що ракети були уражені на підльоті до столиці.

"Крім того, практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ударних БпЛА ворога. Але наші воїни ППО завчасно зробити так, щоб кияни не чули навіть звуків бойової роботи. Всі дрони противника були знищенні далеко за межами міста", - додав Попко.

Без руйнувань та постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У низці областей оголошували повітряну тривогу через активність ворожої авіації (оновлено)

Автор: 

Попко Сергій (70) Повітряні сили (2608) Повітряні атаки на Київ (753)


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Топ коментарі
+6
Пора з деокупованих територій Курщини починати знищувати хаймерсами русняво-кндр -івські іскандери. Це так звана сухопутка. Зараз від них найбільша ракетна загроза дя східної і центральної України. Ну тому що балістика.Справляться навіть ті хаймерси що на 160 км. Контрбатарейники і розвідка їм в допомогу.
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18.08.2024 07:41
+4
Цікаво, а де наші ракети? В асфальт закатали?
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18.08.2024 07:58
+3
Іскандер б'є в 10 далі за Хаймарс. Тому не пиши маячні. Це Хаймарс є ціллю для Ісканндера, а не навпаки.
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18.08.2024 12:42
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Пора з деокупованих територій Курщини починати знищувати хаймерсами русняво-кндр -івські іскандери. Це так звана сухопутка. Зараз від них найбільша ракетна загроза дя східної і центральної України. Ну тому що балістика.Справляться навіть ті хаймерси що на 160 км. Контрбатарейники і розвідка їм в допомогу.
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18.08.2024 07:41 Відповісти
Іскандер б'є в 10 далі за Хаймарс. Тому не пиши маячні. Це Хаймарс є ціллю для Ісканндера, а не навпаки.
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18.08.2024 12:42 Відповісти
Звідки ти таке вилупилось? Не для тебе пишу, для людей ,щоб ти їм голови не засирав. ВІКІПЕДІЯ!!! Ракета іскандер-м псевдоаеробалістична дальність до 500км. Ракета іскандер- к крилата ракета дозвукової швидкості - дальність до 500км. Ти арифметику вчив? В 10 раз???
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18.08.2024 13:20 Відповісти
відкрий віки ще раз. І почитай чому Штати вийшли д ДРМСД.
цікаво, що людина написала цифру фігурально, але насправді майже точно в 10 раз (70-700+)
тобі дурню навіть не причепитися, тільки свою дурну агресію виплескувати
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18.08.2024 13:36 Відповісти
Для дурня нижче і написав, хаймарс це універсальна пускова.Стріляє від 2км до 300км реактивними снарядами або ракетами АТАКАМС. Де я написав що по іскандерах він буде стріляти реактивними снарядами? То хто до кого причепився? Це по перше. По друге ,не важливо з чого бири по іскандерах( та хоч із рпг-7 ) важливо його піймати, тому що після пусків, він згортається менше ніж за 5 хвилин і тільки його бачили.
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18.08.2024 14:06 Відповісти
Цікаво, а де наші ракети? В асфальт закатали?
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18.08.2024 07:58 Відповісти
А коли будуть?
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18.08.2024 08:32 Відповісти
Це вам Шмарій такий секрет відкрив?
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18.08.2024 10:47 Відповісти
Ця "олена сидоренко" ходить з копійованим текстом "де ж та військова гуманітарка у вигляді" бла-бла-бла і під кожним дописом Цензора залишає цей комент. Воно залишає це копійоване навіть там, де їй люди пишуть, що "все- і Іскандери, і Шахєди- були сьогодні знищені", тож будьте уважно з такими "сидоренками". Бгг, в одному коменті намішано і "де ППО і техніка?" і "треба Курську після визволення розсіляти"- так в нас все гарно чи все погано?)
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18.08.2024 08:52 Відповісти
Ну, я бачу, що реальний провокатор тут Ви! Бо все що написали тут, і не лише про мене, не налазить на жодні яйця. Чи може Ви - щирий про-"Зе". То так і напиши, мовляв я за банду "Зе", і мені не подобається те, що пишуть тут про "Зе"-покидьків. Тоді всім все стане зрозумілим. Не треба ховатись за чиїмись думками, не маючи своїх.
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18.08.2024 08:58 Відповісти
це ботяра русні. реєстрація 04 серпня 2024 року. українці, не теревеньте з падлюкою.
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18.08.2024 09:27 Відповісти
1. Щось там в Броварах таке є, раз рашисти так настирливо туди луплять. 100% якийсь високопоставлений кріт наводить.

2. Дивно що пускові не знищуємо. Пам'ятаю у 2022 був кейс на півночі України, коли знищили іскандер. Зараз же ми максимально близько до пускових. Як наші хаймарс, так уже 2 знищено. А як ми, то "це ж неможливо знищити пускову іскандера"
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18.08.2024 10:41 Відповісти
Іскандер б'є за 400+км. Хаймарс - 60. Далі пояснювати потрібно, чи включиш мізки?
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18.08.2024 12:44 Відповісти
Тобто по іскандерам треба бити з Києва? Чи включиш мізки?
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18.08.2024 13:23 Відповісти
Ні, треба вести їх до Курської області, де висять кацапські БПЛА постійнно, щоб всі хаймарси втратити.
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18.08.2024 14:18 Відповісти
Вивчай мат частину. Хаймарс це універсальна пускова установка яка стріляє як реактивними снароядами(дальність буде від2 до 80 км) так і ракетами АТАКАМС ,в цьому випадку дальність від 160 до 300км. Так що прийде час і заплачуть твої іскандери.
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18.08.2024 13:37 Відповісти
Нагадую, нам США заборонили бити АТАКАМСами по території РФ.
А кацапські Панцирі занадто швидко збивають наші розвідувальні дрони
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18.08.2024 14:20 Відповісти
Це вам ,а нам ні. А ще вони заборонили вести бойові дії на території рф ,а також категорично заборонили використовувати петріот для збиття повітряних цілей над тією ж територією.
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18.08.2024 14:29 Відповісти
Я не в курсі, хто такі ви, але Україні США атакамси по території РФ не дозволили використовувати.
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18.08.2024 15:24 Відповісти
Ти Бінкен, Саліван чи може Байден ,що знаєш що дозволили ,а що ні? Між іншим, поцікався чим знищили міст на Сеймі.
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18.08.2024 15:42 Відповісти
Міст, вочевидь, знищили керованнною бомбою типу JDAM
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18.08.2024 16:05 Відповісти
І що ,по теритоії рф? А як же заборона?
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18.08.2024 16:14 Відповісти
Ви не бачите різнниці між АТАКАМС та JDAM?
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18.08.2024 17:17 Відповісти
Це політика разом з логікою ,тому різниці нема. А ти вважаєш що в тебе з логікою все ок?Ще раз прочитай мій перший пост ,той що в топі. Там же не написано що зараз хаймерси вже б'ють, полюють на іскандери І там написано про ті що мають дальність 160 ,а це значить що потрібні атакамси разом з установкою для контрбатарейної боротьби і там теж про це написано. Замість того щоб це зрозуміти ,ти вдався до того що і так всим відомо - ттх рсзо хаймерс та ще й з таким підтекстом наче це все відбувається. Тому те що там русня через своїх підстилок пише про якісь заборони це піна. На Байдена тиснуть із всих боків і він нікуди не дінеться. А по першому мосту через Сейм першими довбали хаймерси.
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18.08.2024 17:43 Відповісти
Хаймерс 60? Може 300? я взагалі до 500 км. Просто якщо б хаймарс бив на 60, то від нього б не було ніякої користі, в нас і так є артилерія яка б'є на таку відстань і більш потужніше ніж хаймарс.
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19.08.2024 07:20 Відповісти
Які 300-500, про що ви? Стадартні ********** до Хаймарсу б'ють на 60-80 км, Атакамс - до 150 км.
Артилерії, яка била б а 60-80 км не існує.
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19.08.2024 11:32 Відповісти
Реактивна артилерія наприклад Смерч дальність 70-90 км. Як Хаймарси знищуютт тил глибокий по вашому? Заїзджають на територію противника?)) Подивіться вікіпедію хоча б.
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20.08.2024 07:38 Відповісти
Хаймарс - це й є реактива артиллерія, американський аналог Смерчу.
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20.08.2024 10:22 Відповісти
І ніякий глибокий тил хаймарси не знищують.

"Подивіться вікіпедію хоча б"
Ну то зайдіть і подивіться - дальність стільби до 84 км стандартними керованними реактивннинми сарядами.
І тільки якщо замінити касету на 1 ракету АТАКАМС - дальість - до 300км. Але ракет на 300 км нам взагалі не поставляли - тільки на 150 і нними заборонили бити по території РФ.
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20.08.2024 10:27 Відповісти
тоді знищили бо тупі кацапи притащили його в Україну.
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18.08.2024 13:10 Відповісти
 
 