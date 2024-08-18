Зранку у Києві лунали вибухи: ворог атакував балістикою

18 серпня, близько 5 ранку, у Києві пролунали вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги, яку оголошували через загрозу балістики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили.

Згодом вони повідомили про ракети у напрямку Київщини.

"Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою!

Цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім. За інформацією, яка перевіряється, рашисти знову, втретє поспіль, скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23". І знову сили та засоби нашої протиповітряної оборони не дозволили ворогу досягнути своєї мети і уразити Київ", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що ракети були уражені на підльоті до столиці.

"Крім того, практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ударних БпЛА ворога. Але наші воїни ППО завчасно зробити так, щоб кияни не чули навіть звуків бойової роботи. Всі дрони противника були знищенні далеко за межами міста", - додав Попко.

Без руйнувань та постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У низці областей оголошували повітряну тривогу через активність ворожої авіації (оновлено)