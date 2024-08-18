Утром в Киеве раздавались взрывы: враг атаковал баллистикой
18 августа, около 5 утра, в Киеве прогремели взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги, которую объявляли из-за угрозы баллистики.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы.
Впоследствии они сообщили о ракетах в направлении Киевской области.
"Это уже третий обстрел баллистикой столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой!
Этот удар, по предварительным данным, был практически идентичен двум предыдущим. По информации, которая проверяется, рашисты снова, в третий раз подряд, скорее всего применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23". И снова силы и средства нашей противовоздушной обороны не позволили врагу достичь своей цели и поразить Киев", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Он отметил, что ракеты были поражены на подлете к столице.
"Кроме того, практически одновременно с баллистикой, в сторону Киева заходило несколько ударных БпЛА врага. Но наши воины ПВО заблаговременно сделали так, чтобы киевляне не слышали даже звуков боевой работы. Все дроны противника были уничтожены далеко за пределами города", - добавил Попко.
Без разрушений и пострадавших.
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цікаво, що людина написала цифру фігурально, але насправді майже точно в 10 раз (70-700+)
тобі дурню навіть не причепитися, тільки свою дурну агресію виплескувати
2. Дивно що пускові не знищуємо. Пам'ятаю у 2022 був кейс на півночі України, коли знищили іскандер. Зараз же ми максимально близько до пускових. Як наші хаймарс, так уже 2 знищено. А як ми, то "це ж неможливо знищити пускову іскандера"
А кацапські Панцирі занадто швидко збивають наші розвідувальні дрони
Артилерії, яка била б а 60-80 км не існує.
"Подивіться вікіпедію хоча б"
Ну то зайдіть і подивіться - дальність стільби до 84 км стандартними керованними реактивннинми сарядами.
І тільки якщо замінити касету на 1 ракету АТАКАМС - дальість - до 300км. Але ракет на 300 км нам взагалі не поставляли - тільки на 150 і нними заборонили бити по території РФ.