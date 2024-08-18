Утром в Киеве раздавались взрывы: враг атаковал баллистикой

18 августа, около 5 утра, в Киеве прогремели взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги, которую объявляли из-за угрозы баллистики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы.

Впоследствии они сообщили о ракетах в направлении Киевской области.

"Это уже третий обстрел баллистикой столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой!

Этот удар, по предварительным данным, был практически идентичен двум предыдущим. По информации, которая проверяется, рашисты снова, в третий раз подряд, скорее всего применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23". И снова силы и средства нашей противовоздушной обороны не позволили врагу достичь своей цели и поразить Киев", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он отметил, что ракеты были поражены на подлете к столице.

"Кроме того, практически одновременно с баллистикой, в сторону Киева заходило несколько ударных БпЛА врага. Но наши воины ПВО заблаговременно сделали так, чтобы киевляне не слышали даже звуков боевой работы. Все дроны противника были уничтожены далеко за пределами города", - добавил Попко.

Без разрушений и пострадавших.

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