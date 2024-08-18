Сутки на Харьковщине: обстрелы Казачьей Лопани, Купянска и района, авиаудар в районе Боровой
Российские захватчики не прекращали обстрелы Харьковщины. Под вражеский удар попали населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Вечером 17 августа россияне обстреляли Казачью Лопань, горел дом.
В Балаклее в результате подрыва на взрывоопасном предмете горел автомобиль.
Днем под вражеским огнем оказались ряд населенных пунктов. В селе Ковшаровка в результате обстрела из РСЗО возник пожар лесной подстилки. В Купянске FPV-дроном повреждены три частных дома.
Утром враг дважды обстрелял Казачью Лопань, горели хозяйственные постройки и жилые дома. В селе Соболевка горела трава.
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