Один человек погиб в результате обстрела РФ Казачьей Лопани, утром оккупанты ударили КАБом по Боровой. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские войска в течение суток обстреливали населенные пункты Харьковской области, один человек погиб, есть разрушения и повреждения.

Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, сегодня в 4:30 состоялся обстрел вражеским КАБом в поселке Боровая Изюмского района. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Атаки на Харьковщину в течение суток

Около 22:00 Купянский район, Купянская ТГ, пгт. Купянск-Узловой. В результате обстрела повреждены остекление окон, двери трех частных домов и гараж.

Около 22:00 и около полуночи враг нанес удары по с. Казачья Лопань Дергачевской громады. В результате обстрелов погибла женщина, данные устанавливаются. Повреждены частные дома, разрушена крыша и возник пожар в двухэтажном доме.

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17:51 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате обстрела горел разрушенный дом, хозяйственная постройка и горела трава на открытой территории.

Около 16:10 Харьковский район, Малоданиловская ТГ. Враг нанес авиационный удар. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. На месте падения найдены части УМПБ Д-30.

16:05 и 15:00 Купянский район, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

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Обстрел Казачьей Лопани

Последствия утреннего обстрела российскими войсками прифронтового поселка Казачья Лопань Дергачевской громады показали в ГСЧС.

Сообщается, что в результате атаки разрушены и повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и другие дворовые застройки.

Кроме этого, по разным адресам произошли два пожара. В одном из них погибла женщина.

Работа спасателей усложняется из-за постоянных обстрелов.



