Одна людина загинула внаслідок обстрілу РФ Козачої Лопані, вранці окупанти вдарили КАБом по Боровій. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська протягом доби обстрілювали населені пункти Харківської області, одна людина загинула, є руйнування та пошкодження.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні о 4:30 відбувся обстріл ворожим КАБом у селищі Борова Ізюмського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.

Атаки на Харківщину протягом доби

Близько 22:00 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, смт. Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу пошкоджені скління вікон, двері трьох приватних будинків та гараж.

Близько 22:00 та близько опівночі ворог завдав ударів по с. Козача Лопань Дергачівської громади. Внаслідок обстрілів загинула жінка, дані встановлюються. Пошкоджено приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двоповерховому будинку.

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17:51 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу горів зруйнований будинок, господарча споруда та горіла трава на відкритій території.

Близько 16:10 Харківський район, Малоданилівська ТГ. Ворог завдав авіаційного удару. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. На місці падіння знайдено частини УМПБ Д-30.

16:05 та 15:00 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарча споруда.

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Обстріл Козачої Лопані

Наслідки ранкового обстрілу російськими військами прифронтового селища Козача Лопань Дергачівської громади показали в ДСНС.

Повідомляється, що внаслідок атаки зруйновано й пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди та інші надвірні забудови.

Окрім цього, за різними адресами сталися дві пожежі. В одній з них загинула жінка.

Робота рятувальників ускладнюється через постійні обстріли.



