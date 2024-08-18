Доба на Харківщині: обстріли Козачої Лопані, Куп’янська та району, авіаудар у районі Борової

Російські загарбники не припиняли обстрілів Харківщини. Під ворожий удар потрапили населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ввечері 17 серпня росіяни обстріляли Козачу Лопань, горів будинок.

У Балаклії внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі горів автомобіль.

Вдень під ворожим вогнем опинилися низка населених пунктів. У селі Ківшарівка внаслідок обстрілу з РСЗВ виникла пожежа лісової підстилки. У Куп'янську FPV-дроном пошкоджено три приватні будинки.

Зранку ворог двічі обстріляв Козачу Лопань, горіли господарчі споруди та житлові будинки. У селі Соболівка горіла трава.

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