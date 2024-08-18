В Херсоне в результате атаки российского дрона ранены 2 человека
Российские войска днем 18 августа обстреляли Днепровский район Херсона.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Херсонская ОГА.
"Из-за атаки вражеского беспилотника в Днепровском районе Херсона пострадали два человека. 61-летняя женщина со взрывной и черепно-мозговой травмами, а также ранением ноги госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.
Также 40-летний мужчина получил взрывную травму и ранение лица. Ему медики оказали помощь на месте. От госпитализации пострадавший отказался.
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