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В Херсоне в результате атаки российского дрона ранены 2 человека

Окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона 18 серпня

Российские войска днем 18 августа обстреляли Днепровский район Херсона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Херсонская ОГА.

"Из-за атаки вражеского беспилотника в Днепровском районе Херсона пострадали два человека. 61-летняя женщина со взрывной и черепно-мозговой травмами, а также ранением ноги госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Также 40-летний мужчина получил взрывную травму и ранение лица. Ему медики оказали помощь на месте. От госпитализации пострадавший отказался.

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Окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона 18 серпня

Автор: 

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