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В Херсоне погиб военный, бывший футболист Михаил Мордашов. ФОТОРЕПОРТАЖ

16 августа 2024 года в Херсоне погиб мастер 2-го отделения ударных беспилотных авиационных комплексов Михаил Мордашов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной ассоциации футбола.

Защитник родился в 1992 году, учился в Херсонской общеобразовательной школе №55. Был мастером второго отделения ударных беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов. Во время удара с FPV-дрона Михаил вместе с побратимом получили травмы, несовместимые с жизнью.

"Михаил был не только преданным военнослужащим, который всегда приходил на помощь своим друзьям и собратьям, но и активным участником футбольной жизни Херсона и области, участник открытого чемпионата Ассоциации футзала Херсонской области. Выступал за такие команды ФК Кристалл Херсон, ФК "Спасатель" Херсон, "Ансерглоб" Херсон и другие", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Во время боевых действий в Курской области погиб воспитанник ФК "Карпаты" Игорь Северенчук. ФОТО

Михайло Мордашов
Михайло Мордашов
Михайло Мордашов
Михайло Мордашов

Автор: 

Херсон (2817) потери (4382) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+22
Вічна Слава та шана Герою!
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18.08.2024 11:02
+11
Герою Слава !!! 🙏 хай будуть прокляті ті кацапи , хто поминає лихим словом, Героїв ,які захищають свою Землю ,та безвинних людей !!!
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18.08.2024 11:16
+10
Вічна пам'ять.
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18.08.2024 11:10
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Вічна Слава та шана Герою!
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18.08.2024 11:02 Ответить
Вічна пам'ять.
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18.08.2024 11:10 Ответить
На жаль гинуть кращі ,а всяке "какая разница" продовжує бикувати.
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18.08.2024 11:11 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 хай будуть прокляті ті кацапи , хто поминає лихим словом, Героїв ,які захищають свою Землю ,та безвинних людей !!!
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18.08.2024 11:16 Ответить
Найкращі люди, наш генофонд
А з кацапського боку біосміття
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18.08.2024 11:46 Ответить
Царство небесне і вічна пам'ять
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18.08.2024 12:54 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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18.08.2024 17:52 Ответить
 
 