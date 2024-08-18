В Херсоне погиб военный, бывший футболист Михаил Мордашов. ФОТОРЕПОРТАЖ

16 августа 2024 года в Херсоне погиб мастер 2-го отделения ударных беспилотных авиационных комплексов Михаил Мордашов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной ассоциации футбола.

Защитник родился в 1992 году, учился в Херсонской общеобразовательной школе №55. Был мастером второго отделения ударных беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов. Во время удара с FPV-дрона Михаил вместе с побратимом получили травмы, несовместимые с жизнью.

"Михаил был не только преданным военнослужащим, который всегда приходил на помощь своим друзьям и собратьям, но и активным участником футбольной жизни Херсона и области, участник открытого чемпионата Ассоциации футзала Херсонской области. Выступал за такие команды ФК Кристалл Херсон, ФК "Спасатель" Херсон, "Ансерглоб" Херсон и другие", - говорится в сообщении.

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