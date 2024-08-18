У Херсоні загинув військовий, колишній футболіст Михайло Мордашов. ФОТОрепортаж

16 серпня 2024 року в Херсоні загинув майстер 2-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів Михайло Мордашов.

Як Інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській обласній асоціації футболу.

Захисник народився у 1992 році, навчався у Херсонській загальноосвітній школі №55. Був майстром другого відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів. Під час удару з FPV-дрона Михайло разом з побратимом отримали травми, несумісні з життям.

"Михайло був не лише відданим військовослужбовцем, який завжди приходив на допомогу своїм друзям і побратимам, а й активним учасником футбольного життя Херсона та області, учасник відкритого чемпіонату Асоціації футзалу Херсонської області. Виступав за такі команди ФК Кристал Херсон, ФК "Рятівник" Херсон, "Ансерглоб" Херсон та інші", - йдеться у дописі.

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