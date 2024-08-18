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У Херсоні загинув військовий, колишній футболіст Михайло Мордашов. ФОТОрепортаж

16 серпня 2024 року в Херсоні загинув майстер 2-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів Михайло Мордашов.

Як Інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у  Херсонській обласній асоціації футболу.

Захисник народився у 1992 році, навчався у Херсонській загальноосвітній школі №55. Був майстром другого відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів. Під час удару з FPV-дрона Михайло разом з побратимом отримали травми, несумісні з життям.

"Михайло був не лише відданим військовослужбовцем, який завжди приходив на допомогу своїм друзям і побратимам, а й активним учасником футбольного життя Херсона та області, учасник відкритого чемпіонату Асоціації футзалу Херсонської області. Виступав за такі команди ФК Кристал Херсон, ФК "Рятівник" Херсон, "Ансерглоб" Херсон та інші", - йдеться у дописі.

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Михайло Мордашов
Михайло Мордашов
Михайло Мордашов
Михайло Мордашов

Автор: 

Херсон (3356) втрати (4396) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+22
Вічна Слава та шана Герою!
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18.08.2024 11:02
+11
Герою Слава !!! 🙏 хай будуть прокляті ті кацапи , хто поминає лихим словом, Героїв ,які захищають свою Землю ,та безвинних людей !!!
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18.08.2024 11:16
+10
Вічна пам'ять.
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18.08.2024 11:10
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Вічна Слава та шана Герою!
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18.08.2024 11:02 Відповісти
Вічна пам'ять.
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18.08.2024 11:10 Відповісти
На жаль гинуть кращі ,а всяке "какая разница" продовжує бикувати.
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18.08.2024 11:11 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 хай будуть прокляті ті кацапи , хто поминає лихим словом, Героїв ,які захищають свою Землю ,та безвинних людей !!!
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18.08.2024 11:16 Відповісти
Найкращі люди, наш генофонд
А з кацапського боку біосміття
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18.08.2024 11:46 Відповісти
Царство небесне і вічна пам'ять
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18.08.2024 12:54 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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18.08.2024 17:52 Відповісти
 
 