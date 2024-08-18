У Херсоні внаслідок атаки російського дрона поранено двох людей
Російські війська вдень 18 серпня обстріляли Дніпровський район Херсона.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Херсонська ОВА.
"Через атаку ворожого безпілотника у Дніпровському районі Херсона постраждали двоє людей. 61-річна жінку з вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також пораненням ноги шпиталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Також 40-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення обличчя. Йому медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився.
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