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У Херсоні внаслідок атаки російського дрона поранено двох людей

Окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона 18 серпня

Російські війська вдень 18 серпня обстріляли Дніпровський район Херсона

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Херсонська ОВА.

"Через атаку ворожого безпілотника у Дніпровському районі Херсона постраждали двоє людей. 61-річна жінку з вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також пораненням ноги шпиталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також 40-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення обличчя. Йому медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

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Окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона 18 серпня

Автор: 

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