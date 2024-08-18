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Россияне отправили "студенческих активистов" под видом волонтеров в Курскую область, - ЦНС

Росіяни відрядили активістів до Курщини

Российские захватчики отправили "студенческих активистов" из фейковых учебных заведений в Курскую область под видом волонтеров.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждое так называемое учебное заведение получило план от оккупационных администраций по набору волонтеров из студентов, который и выполняет. Подавляющее большинство "волонтеров" являются участниками кремлевских движений типа "движения первых", - говорится в сообщении.

К сожалению, некоторые из подростков вызываются по идейным мотивам из-за российской пропаганды и отсутствия альтернативной информации, отметили в Спротиві.

ЦНС призывает продолжать рассказывать родственникам и знакомым с временно оккупированных территорий реальную ситуацию с войной и кто ее развязал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступление Украины на Курскую область РФ является актом террора, поддержанным Вашингтоном и Западом, - МИД КНДР

Автор: 

россия (95402) Курск (1085) Центр национального сопротивления (562)


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Топ комментарии
+4
що нам робити з ціма хлопчиками в трусиках?вони нас наїб..... вкинуть на курщину 100500 непотрібу як вони вважають і ще кожен день добавляють.
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18.08.2024 15:26
+4
"деякі з підлітків викликається" - гугл транслейт з мацковської? так і не навчились писати тексти українською?
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18.08.2024 15:38
+3
Ви до річки не ходіть, бо там сушить зябра, Ласа жерти русачків, люта Чупакабра. Чупакабра пазурі наточить, Чупакабра з гілочки зіскочить, Чупакабра в шийку ікла встромить, Чупакабра маківку проломить. Бабчиних курчаток, їй тягати западло, Комплексний сніданок, сам приїхав у село. Чупакабру встежити вирішили чмоні, От приїде камандір, а вона в полоні. Зразу скаже "Маладци, бравиє салдати", І накаже унітаз в нагороду дати. Чупакабру, ми ідем шукати, Чупакабрі нас не подолати, Чупакабра, вихаді паганка! Чупакабра, злая *********!
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18.08.2024 15:54
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що нам робити з ціма хлопчиками в трусиках?вони нас наїб..... вкинуть на курщину 100500 непотрібу як вони вважають і ще кожен день добавляють.
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18.08.2024 15:26 Ответить
Росіяни відправили "студентських активістів" під виглядом волонтерів

То й що?
Маємо робити отак?

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18.08.2024 15:29 Ответить
спитайте в них - Чий Курськ?
а потім - Що з іплом?
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18.08.2024 15:33 Ответить
АГА!!! студенченские комсомольські стрройотряди . я був в такому у 1975 працювали за себе і того парня.ТРІШКИ ПРАЦЮВАЛИ а в оновному були підпорядковані різним прорабам та їхним строїтелним ватажкам на місті--наприклад бігати у магазини за спиртним і ковбасою,сиром цго у Донецьку в той період було достатьньо.А спитайте зараз що там в тому ДОНЕЦЬКУ?
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18.08.2024 15:36 Ответить
рожи фсбшние
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18.08.2024 15:37 Ответить
"деякі з підлітків викликається" - гугл транслейт з мацковської? так і не навчились писати тексти українською?
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18.08.2024 15:38 Ответить
а що мені відповісти .до 2022 дуже багато шкіл ,я був у цій системі поки не пішов на пенсію,на Донеччині робили з російськими ресурсами.
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18.08.2024 15:45 Ответить
Копипаста с первоисточника
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18.08.2024 16:25 Ответить
Попадуть під обстріл - два шляхи: або порозумнішають (хто виживе) або "склеять ласти" - значить буде менше малолітніх паскудників - коли ми повернемось на донбас
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18.08.2024 15:40 Ответить
Об этом https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-vidryadyly-aktyvistiv-do-kurshhyny/ сообщает Центр национального сопротивления, информирует . Источник:
К сожалению, некоторые из подростков вызывается по идейным мотивам из-за российской пропаганды Источник:
В первоисточнике:
https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-vidryadyly-aktyvistiv-do-kurshhyny/
На жаль, деякі з підлітків викликається за ідейними мотивами через російську пропаганду

Это такой редакторский приём. Вычитывает ли кто, то что мы печатаем? Или как ЦензорНет тупо занимается копиастой.
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18.08.2024 15:45 Ответить
На обмін.
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18.08.2024 15:52 Ответить
Ви до річки не ходіть, бо там сушить зябра, Ласа жерти русачків, люта Чупакабра. Чупакабра пазурі наточить, Чупакабра з гілочки зіскочить, Чупакабра в шийку ікла встромить, Чупакабра маківку проломить. Бабчиних курчаток, їй тягати западло, Комплексний сніданок, сам приїхав у село. Чупакабру встежити вирішили чмоні, От приїде камандір, а вона в полоні. Зразу скаже "Маладци, бравиє салдати", І накаже унітаз в нагороду дати. Чупакабру, ми ідем шукати, Чупакабрі нас не подолати, Чупакабра, вихаді паганка! Чупакабра, злая *********!
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18.08.2024 15:54 Ответить
Краще **помолимося *за камчатку! Вночі там відбувся землетрус 7 балів. Але сейсмологі предрікають. що може бути до 9 балів з загрозою цунамі. Дай Боже. що б вони не помилялись!!
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18.08.2024 15:59 Ответить
Аби Японію не зачепило.
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18.08.2024 18:04 Ответить
..а цунамі дійшло до Іркутська
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18.08.2024 18:25 Ответить
а Шаман буде ?)) чи ета, як ії.. той шо голову надуло ... забув ... аааааа, Чєчєріна ))
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18.08.2024 16:31 Ответить
здохнуть за
дімона з фуйлом
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18.08.2024 18:24 Ответить
Путінюгенд викликає огонь на себе. Зараз якогось "мальчіка в трусіках" задвохсотять, ото крику буде
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18.08.2024 19:40 Ответить
 
 