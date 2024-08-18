Россияне отправили "студенческих активистов" под видом волонтеров в Курскую область, - ЦНС
Российские захватчики отправили "студенческих активистов" из фейковых учебных заведений в Курскую область под видом волонтеров.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
"Каждое так называемое учебное заведение получило план от оккупационных администраций по набору волонтеров из студентов, который и выполняет. Подавляющее большинство "волонтеров" являются участниками кремлевских движений типа "движения первых", - говорится в сообщении.
К сожалению, некоторые из подростков вызываются по идейным мотивам из-за российской пропаганды и отсутствия альтернативной информации, отметили в Спротиві.
ЦНС призывает продолжать рассказывать родственникам и знакомым с временно оккупированных территорий реальную ситуацию с войной и кто ее развязал.
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То й що?
Маємо робити отак?
а потім - Що з іплом?
К сожалению, некоторые из подростков вызывается по идейным мотивам из-за российской пропаганды Источник:
В первоисточнике:
https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-vidryadyly-aktyvistiv-do-kurshhyny/
На жаль, деякі з підлітків викликається за ідейними мотивами через російську пропаганду
Это такой редакторский приём. Вычитывает ли кто, то что мы печатаем? Или как ЦензорНет тупо занимается копиастой.
дімона з фуйлом