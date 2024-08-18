Росіяни відправили "студентських активістів" під виглядом волонтерів до Курської області, - ЦНС
Російські загарбники відправили "студентських активістів" з фейкових навчальних закладів до Курщини під виглядом волонтерів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожен так званий навчальний заклад отримав план від окупаційних адміністрацій щодо набору волонтерів зі студентів, який й виконує. Переважна більшість "волонтерів" є учасниками кремлівських рухів типу "руху перших", - йдеться у повідомленні.
На жаль, деякі з підлітків викликаються за ідейними мотивами через російську пропаганду й відсутність альтернативної інформації, зазначили у Спротиві.
ЦНС закликає продовжувати розповідати родичам та знайомим з тимчасово окупованих територій реальну ситуацію щодо війни й хто її розвʼязав.
Топ коментарі
+4 Aleksandr Povoroznuk
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+4 Андрій Хромець
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То й що?
Маємо робити отак?
а потім - Що з іплом?
К сожалению, некоторые из подростков вызывается по идейным мотивам из-за российской пропаганды Источник:
В первоисточнике:
https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-vidryadyly-aktyvistiv-do-kurshhyny/
На жаль, деякі з підлітків викликається за ідейними мотивами через російську пропаганду
Это такой редакторский приём. Вычитывает ли кто, то что мы печатаем? Или как ЦензорНет тупо занимается копиастой.
дімона з фуйлом