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Новини
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Росіяни відправили "студентських активістів" під виглядом волонтерів до Курської області, - ЦНС

Росіяни відрядили активістів до Курщини

Російські загарбники відправили "студентських активістів" з фейкових навчальних закладів до Курщини під виглядом волонтерів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен так званий навчальний заклад отримав план від окупаційних адміністрацій щодо набору волонтерів зі студентів, який й виконує. Переважна більшість "волонтерів" є учасниками кремлівських рухів типу "руху перших", - йдеться у повідомленні.

На жаль, деякі з підлітків викликаються за ідейними мотивами через російську пропаганду й відсутність альтернативної інформації, зазначили у Спротиві.

ЦНС закликає продовжувати розповідати родичам та знайомим з тимчасово окупованих територій реальну ситуацію щодо війни й хто її розвʼязав.

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Автор: 

росія (65002) Курськ (1096) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+4
що нам робити з ціма хлопчиками в трусиках?вони нас наїб..... вкинуть на курщину 100500 непотрібу як вони вважають і ще кожен день добавляють.
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18.08.2024 15:26
+4
"деякі з підлітків викликається" - гугл транслейт з мацковської? так і не навчились писати тексти українською?
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18.08.2024 15:38
+3
Ви до річки не ходіть, бо там сушить зябра, Ласа жерти русачків, люта Чупакабра. Чупакабра пазурі наточить, Чупакабра з гілочки зіскочить, Чупакабра в шийку ікла встромить, Чупакабра маківку проломить. Бабчиних курчаток, їй тягати западло, Комплексний сніданок, сам приїхав у село. Чупакабру встежити вирішили чмоні, От приїде камандір, а вона в полоні. Зразу скаже "Маладци, бравиє салдати", І накаже унітаз в нагороду дати. Чупакабру, ми ідем шукати, Чупакабрі нас не подолати, Чупакабра, вихаді паганка! Чупакабра, злая *********!
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18.08.2024 15:54
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що нам робити з ціма хлопчиками в трусиках?вони нас наїб..... вкинуть на курщину 100500 непотрібу як вони вважають і ще кожен день добавляють.
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18.08.2024 15:26 Відповісти
Росіяни відправили "студентських активістів" під виглядом волонтерів

То й що?
Маємо робити отак?

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18.08.2024 15:29 Відповісти
спитайте в них - Чий Курськ?
а потім - Що з іплом?
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18.08.2024 15:33 Відповісти
АГА!!! студенченские комсомольські стрройотряди . я був в такому у 1975 працювали за себе і того парня.ТРІШКИ ПРАЦЮВАЛИ а в оновному були підпорядковані різним прорабам та їхним строїтелним ватажкам на місті--наприклад бігати у магазини за спиртним і ковбасою,сиром цго у Донецьку в той період було достатьньо.А спитайте зараз що там в тому ДОНЕЦЬКУ?
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18.08.2024 15:36 Відповісти
рожи фсбшние
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18.08.2024 15:37 Відповісти
"деякі з підлітків викликається" - гугл транслейт з мацковської? так і не навчились писати тексти українською?
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18.08.2024 15:38 Відповісти
а що мені відповісти .до 2022 дуже багато шкіл ,я був у цій системі поки не пішов на пенсію,на Донеччині робили з російськими ресурсами.
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18.08.2024 15:45 Відповісти
Копипаста с первоисточника
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18.08.2024 16:25 Відповісти
Попадуть під обстріл - два шляхи: або порозумнішають (хто виживе) або "склеять ласти" - значить буде менше малолітніх паскудників - коли ми повернемось на донбас
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18.08.2024 15:40 Відповісти
Об этом https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-vidryadyly-aktyvistiv-do-kurshhyny/ сообщает Центр национального сопротивления, информирует . Источник:
К сожалению, некоторые из подростков вызывается по идейным мотивам из-за российской пропаганды Источник:
В первоисточнике:
https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-vidryadyly-aktyvistiv-do-kurshhyny/
На жаль, деякі з підлітків викликається за ідейними мотивами через російську пропаганду

Это такой редакторский приём. Вычитывает ли кто, то что мы печатаем? Или как ЦензорНет тупо занимается копиастой.
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18.08.2024 15:45 Відповісти
На обмін.
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18.08.2024 15:52 Відповісти
Ви до річки не ходіть, бо там сушить зябра, Ласа жерти русачків, люта Чупакабра. Чупакабра пазурі наточить, Чупакабра з гілочки зіскочить, Чупакабра в шийку ікла встромить, Чупакабра маківку проломить. Бабчиних курчаток, їй тягати западло, Комплексний сніданок, сам приїхав у село. Чупакабру встежити вирішили чмоні, От приїде камандір, а вона в полоні. Зразу скаже "Маладци, бравиє салдати", І накаже унітаз в нагороду дати. Чупакабру, ми ідем шукати, Чупакабрі нас не подолати, Чупакабра, вихаді паганка! Чупакабра, злая *********!
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18.08.2024 15:54 Відповісти
Краще **помолимося *за камчатку! Вночі там відбувся землетрус 7 балів. Але сейсмологі предрікають. що може бути до 9 балів з загрозою цунамі. Дай Боже. що б вони не помилялись!!
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18.08.2024 15:59 Відповісти
Аби Японію не зачепило.
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18.08.2024 18:04 Відповісти
..а цунамі дійшло до Іркутська
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18.08.2024 18:25 Відповісти
а Шаман буде ?)) чи ета, як ії.. той шо голову надуло ... забув ... аааааа, Чєчєріна ))
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18.08.2024 16:31 Відповісти
здохнуть за
дімона з фуйлом
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18.08.2024 18:24 Відповісти
Путінюгенд викликає огонь на себе. Зараз якогось "мальчіка в трусіках" задвохсотять, ото крику буде
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18.08.2024 19:40 Відповісти
 
 